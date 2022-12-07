Оцифровкой «тюменского Арбата» займется местный предприниматель

На пешеходной улице Дзержинского в Тюмени в 2023 году появятся элементы дополненной реальности

На улице Дзержинского появятся виртуальные купцы и объекты Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Руководитель тюменского стартапа Gravity studios Богдан Янсен создаст виртуальных купцов и прочие элементы дополненной реальности на пешеходной улице Дзержинского, прозванной жителями «тюменским Арбатом». Проект обойдется в 5 млн рублей. Об этом предприниматель поделился с журналистом URA.RU.

«Этот проект уникален, потому что он является фактически цифровой игрой с элементами дополненной реальности. За участие в игре пользователь будет получать баллы которые потом можно обменять на скидки в ресторанах, кино, музеях. Проект на старте обойдется ориентировочно в 5 млн рублей. Эта сумма потребуется для построения основы платформы, сайта, грубо говоря. Проект будет реализован на грантовые средства», — сообщил разработчик.

Увидеть дополненную реальность можно с помощью камеры смартфона. По словам Янсена, уже составлен план работ и проекты 3D-макетов. К реализации проекта команда инновационного стартапа приступит в апреле 2023 года.

Ранее URA.RU сообщало, за чей счет власти окупят «тюменский Арбат». Чиновники хотят отбить стоимость работ по реконструкции улицы Дзержинского за 5-7 лет.