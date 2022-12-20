20 декабря 2022

В Курганской области мэр похвастался предприятием, которое шьет и продает одежду по всей России

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Женская исправительная колония. Курган , осужденные, швейный цех, женская колония, исправительная колония 4
Куртамышская фабрика шьет детскую одежду и продает ее по всей стране (архивное фото) Фото:

Глава Куртамышского округа Андрей Гвоздев гордится местным предприятием, которое шьет детскую одежду и продает ее по всей России. Об этом он рассказал в прямом эфире газеты «Куртамышская нива» в соцсети «ВКонтакте», за которой следил корреспондент URA.RU.

«Теперь нам [Куртамышскому округу] есть, чем гордиться. Швейная фирма ожила и заработала после смены руководства. <…> Сейчас вся Россия одевает детей в одежду этой фирмы, это здорово», — говорит глава округа. Журналист «Куртамышский нивы» отметила, что многие куртамышане хотят купить детскую одежды от фирмы у себя в городе, однако пока это можно сделать только на сайте Wildberries.

В начале 2022 года на предприятии работало менее 50 человек. Сейчас, по словам Гвоздева, количество сотрудников увеличилось до 108 человек. «Заказы на поставку одежды расписаны до сентября 2023 года. Также у предприятия есть возможности для расширения: можно организовать места для еще 30 сотрудников. Ну, а дальше, можно увеличивать производство только организовав работу в две смены», — отметил мэр.

Ранее URA.RU сообщало, что в июле в Кургане выставляли на продажу швейную фабрику с оборудованием и собственным магазином на Wildberries. Владелец также продавал базу поставщиков и более 1300 моделей лекал. Причиной продажи бизнеса стал переезд в другую страну.

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Глава Куртамышского округа Андрей Гвоздев гордится местным предприятием, которое шьет детскую одежду и продает ее по всей России. Об этом он рассказал в прямом эфире газеты «Куртамышская нива» в соцсети «ВКонтакте», за которой следил корреспондент URA.RU. «Теперь нам [Куртамышскому округу] есть, чем гордиться. Швейная фирма ожила и заработала после смены руководства. <…> Сейчас вся Россия одевает детей в одежду этой фирмы, это здорово», — говорит глава округа. Журналист «Куртамышский нивы» отметила, что многие куртамышане хотят купить детскую одежды от фирмы у себя в городе, однако пока это можно сделать только на сайте Wildberries. В начале 2022 года на предприятии работало менее 50 человек. Сейчас, по словам Гвоздева, количество сотрудников увеличилось до 108 человек. «Заказы на поставку одежды расписаны до сентября 2023 года. Также у предприятия есть возможности для расширения: можно организовать места для еще 30 сотрудников. Ну, а дальше, можно увеличивать производство только организовав работу в две смены», — отметил мэр. Ранее URA.RU сообщало, что в июле в Кургане выставляли на продажу швейную фабрику с оборудованием и собственным магазином на Wildberries. Владелец также продавал базу поставщиков и более 1300 моделей лекал. Причиной продажи бизнеса стал переезд в другую страну.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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