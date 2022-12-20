Наибольшим спросом у пермяков будут пользоваться квартиры около 65 квадратных метров в районах с развитой инфраструктурой Фото: Анна Майорова © URA.RU

В 2023 году в Перми не стоит ожидать снижения цен на квартиры, при этом покупать жилье будут чаще. Причины — в стимулировании спроса граждан со стороны федеральных и региональных властей. Такой прогноз в разговоре с URA.RU сделал сертифицированный Российской гильдией риелторов аналитик-консультант рынка недвижимости Алексей Скоробогач.

«Сейчас работают программы по стимулированию спроса на жилье. Программу льготной процентной ставки на новостройки продлили, в планах властей — расширить круг заемщиков для „семейной ипотеки“, также действуют специальные условия для IT-специалистов. В Прикамье работает программа по переселению людей из ветхого и аварийного жилья. Пока эти программы поддерживают спрос на квартиры, цены в массовом сегменте падать не будут», — рассказал URA.RU Алексей Скоробогач.

Он также пояснил, что наибольшим спросом в Перми у покупателей в 2023 году будут пользоваться квартиры площадью около 60-65 квадратных метров, в районах с развитой инфраструктурой. Цены на жилье на первичном и вторичном рынке продолжат повышаться пропорционально уровню инфляции. Она, по расчетам Банка России, в 2023 году ожидается на уровне от пяти до семи процентов. Сейчас средняя цена квадратного метра жилья в краевой столице на первичном рынке составляет 105,5 тысяч рублей, на вторичном — 84,4 тысячи рублей.

Повышение стоимости жилья будет зависеть от уровня инфляции

Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми риелторы зафиксировали небольшой спад цен на жилье на вторичном рынке. По данным аналитиков, это связано со снижением спроса у покупателей в связи с возросшими ставками по ипотеке.