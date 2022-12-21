Замминистра челябинского правительства уходит в отставку

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Карабаш. Визит Дубровского. Челябинская область., акбашева ирина
В должности первого замминистра экономического развития Ирина Акбашева работала с 2014 года Фото:

Первый замминистра экономического развития Челябинской области Ирина Акбашева уходит в отставку. Документ об ее увольнении подписал губернатор Алексей Текслер.

«Освободить Акбашеву Ирину Викторовну от замещаемой должности первого заместителя министра экономического развития Челябинской области. Расторгнуть с ней служебный контракт и уволить с государственной гражданской службы Челябинской области 30 декабря 2022 года по инициативе гражданского служащего», — говорится в постановлении главы региона, опубликованном на интернет-портал официальной информации.

Акбашева работает в министерстве на занимаемом посту с апреля 2014 года. После смены власти в регионе она была переназначена на эту должность. В апреле ей исполнилось 63 года.

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Первый замминистра экономического развития Челябинской области Ирина Акбашева уходит в отставку. Документ об ее увольнении подписал губернатор Алексей Текслер. «Освободить Акбашеву Ирину Викторовну от замещаемой должности первого заместителя министра экономического развития Челябинской области. Расторгнуть с ней служебный контракт и уволить с государственной гражданской службы Челябинской области 30 декабря 2022 года по инициативе гражданского служащего», — говорится в постановлении главы региона, опубликованном на интернет-портал официальной информации. Акбашева работает в министерстве на занимаемом посту с апреля 2014 года. После смены власти в регионе она была переназначена на эту должность. В апреле ей исполнилось 63 года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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