Замминистра челябинского правительства уходит в отставку

21 декабря 2022 в 18:19 Размер текста - 17 +

В должности первого замминистра экономического развития Ирина Акбашева работала с 2014 года Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Первый замминистра экономического развития Челябинской области Ирина Акбашева уходит в отставку. Документ об ее увольнении подписал губернатор Алексей Текслер. «Освободить Акбашеву Ирину Викторовну от замещаемой должности первого заместителя министра экономического развития Челябинской области. Расторгнуть с ней служебный контракт и уволить с государственной гражданской службы Челябинской области 30 декабря 2022 года по инициативе гражданского служащего», — говорится в постановлении главы региона, опубликованном на интернет-портал официальной информации. Акбашева работает в министерстве на занимаемом посту с апреля 2014 года. После смены власти в регионе она была переназначена на эту должность. В апреле ей исполнилось 63 года.

Первый замминистра экономического развития Челябинской области Ирина Акбашева уходит в отставку. Документ об ее увольнении подписал губернатор Алексей Текслер. «Освободить Акбашеву Ирину Викторовну от замещаемой должности первого заместителя министра экономического развития Челябинской области. Расторгнуть с ней служебный контракт и уволить с государственной гражданской службы Челябинской области 30 декабря 2022 года по инициативе гражданского служащего», — говорится в постановлении главы региона, опубликованном на интернет-портал официальной информации. Акбашева работает в министерстве на занимаемом посту с апреля 2014 года. После смены власти в регионе она была переназначена на эту должность. В апреле ей исполнилось 63 года.