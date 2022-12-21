Россияне взрывают соцсети после слов Шойгу об изменении возраста призыва. Скрины

Россияне поспорили по поводу предложения Шойгу повысить призывной возраст для службы в армии

21 декабря 2022 в 20:32 Размер текста - 17 +

Призывной возраст для службы в армии будут увеличивать поэтапно, отметил Сергей Шойгу Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Россияне отреагировали на предложение министра обороны России Сергея Шойгу повысить призывной возраст для срочной службы в армии. Их мнения разделились. Своими мыслями по поводу увеличения призывного возраста они поделились в комментариях в соцсети «ВКонтакте». Шойгу предложил изменить возраст для призыва в армию в ходе заседания коллегии Минобороны в Москве. Он призвал поэтапно увеличить возраст призыва граждан с 18 лет до 21 года. Предельный возраст для призыва на срочную службу в армии он предложил установить в 30 лет. Он также заявлял о планах увеличить численность российской армии. Роман Чишвили считает предложение Шойгу правильным Скрин: комментарии в соцсети «ВКонтакте» Дмитрий Ярило же высказался против призывной армии Скрин: комментарии в соцсети «ВКонтакте» Магомед Шанавазов выразил свое недовольство в связи с увеличение возраста призыва Скрин: комментарии в соцсети «ВКонтакте» Некоторые россияне заявили о своем доверии к Шойгу Скрин: комментарии в соцсети «ВКонтакте» Предложение Шойгу ведет Россию в «каменный век», считает Адам Абаканов Скрин: комментарии в соцсети «ВКонтакте» Пользователь под именем Miss Jones с иронией отнеслась к предложению Шойгу Скрин: комментарии в соцсети «ВКонтакте» Александр Глазунов тоже отнесся к заявлению Шойгу с юмором Скрин: комментарии в соцсети «ВКонтакте» Некоторые разочаровались в российском военном ведомстве Скрин: комментарии в соцсети «ВКонтакте» А Владимир Ничей призвал отменить призывную армию в России Скрин: комментарии в соцсети «ВКонтакте»

Россияне отреагировали на предложение министра обороны России Сергея Шойгу повысить призывной возраст для срочной службы в армии. Их мнения разделились. Своими мыслями по поводу увеличения призывного возраста они поделились в комментариях в соцсети «ВКонтакте». Шойгу предложил изменить возраст для призыва в армию в ходе заседания коллегии Минобороны в Москве. Он призвал поэтапно увеличить возраст призыва граждан с 18 лет до 21 года. Предельный возраст для призыва на срочную службу в армии он предложил установить в 30 лет. Он также заявлял о планах увеличить численность российской армии.