Россияне взрывают соцсети после слов Шойгу об изменении возраста призыва. Скрины

Россияне поспорили по поводу предложения Шойгу повысить призывной возраст для службы в армии
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Отправка солдат срочной службы на Дальний Восток. Свердловская область, армия, плац, строй солдат, осенний призыв, построение на плацу
Призывной возраст для службы в армии будут увеличивать поэтапно, отметил Сергей Шойгу Фото:

Россияне отреагировали на предложение министра обороны России Сергея Шойгу повысить призывной возраст для срочной службы в армии. Их мнения разделились. Своими мыслями по поводу увеличения призывного возраста они поделились в комментариях в соцсети «ВКонтакте».

Шойгу предложил изменить возраст для призыва в армию в ходе заседания коллегии Минобороны в Москве. Он призвал поэтапно увеличить возраст призыва граждан с 18 лет до 21 года. Предельный возраст для призыва на срочную службу в армии он предложил установить в 30 лет. Он также заявлял о планах увеличить численность российской армии.

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Россияне отреагировали на предложение министра обороны России Сергея Шойгу повысить призывной возраст для срочной службы в армии. Их мнения разделились. Своими мыслями по поводу увеличения призывного возраста они поделились в комментариях в соцсети «ВКонтакте». Шойгу предложил изменить возраст для призыва в армию в ходе заседания коллегии Минобороны в Москве. Он призвал поэтапно увеличить возраст призыва граждан с 18 лет до 21 года. Предельный возраст для призыва на срочную службу в армии он предложил установить в 30 лет. Он также заявлял о планах увеличить численность российской армии.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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