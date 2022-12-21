Призывной возраст для службы в армии будут увеличивать поэтапно, отметил Сергей Шойгу
Россияне отреагировали на предложение министра обороны России Сергея Шойгу повысить призывной возраст для срочной службы в армии. Их мнения разделились. Своими мыслями по поводу увеличения призывного возраста они поделились в комментариях в соцсети «ВКонтакте».
Шойгу предложил изменить возраст для призыва в армию в ходе заседания коллегии Минобороны в Москве. Он призвал поэтапно увеличить возраст призыва граждан с 18 лет до 21 года. Предельный возраст для призыва на срочную службу в армии он предложил установить в 30 лет. Он также заявлял о планах увеличить численность российской армии.
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