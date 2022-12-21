Шойгу: в России изменится возраст для призыва в армию

Сергей Шойгу выступил на заседании Минобороны
Министр обороны Сергей Шойгу поручил повысить призывной возраст для срочной службы в армии с 18 до 21 года. Об этом он заявил на заседании коллегии Минобороны в Москве.
«При комплектовании вооруженных сил нужно поэтапно увеличить возраст призыва граждан с 18 до 21 года, а предельный — повысить до 30 лет», — заявил Шойгу в ходе своего выступления. Его трансляция велась в telegram-канале «ТАСС LIVE».
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