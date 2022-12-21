Шойгу: в России изменится возраст для призыва в армию

Шойгу поручил повысить призывной возраст для срочной службы в армии
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Визит министра обороны РФ Сергея Шойгу в Екатеринбург, шойгу сергей
Сергей Шойгу выступил на заседании Минобороны Фото:

Министр обороны Сергей Шойгу поручил повысить призывной возраст для срочной службы в армии с 18 до 21 года. Об этом он заявил на заседании коллегии Минобороны в Москве.

«При комплектовании вооруженных сил нужно поэтапно увеличить возраст призыва граждан с 18 до 21 года, а предельный — повысить до 30 лет», — заявил Шойгу в ходе своего выступления. Его трансляция велась в telegram-канале «ТАСС LIVE».

Будьте в курсе всех главных новостей России и мира - читайте канал URA.RU.

Министр обороны Сергей Шойгу поручил повысить призывной возраст для срочной службы в армии с 18 до 21 года. Об этом он заявил на заседании коллегии Минобороны в Москве. «При комплектовании вооруженных сил нужно поэтапно увеличить возраст призыва граждан с 18 до 21 года, а предельный — повысить до 30 лет», — заявил Шойгу в ходе своего выступления. Его трансляция велась в telegram-канале «ТАСС LIVE».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...