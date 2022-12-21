В центре Челябинска напротив зоопарка выставлен на продажу ресторан «Лес» за 68 миллионов рублей. Соответствующее объявление появилось на популярном сайте.
«Продается помещение ресторана рядом с парком им. Гагарина. Отдельное здание, два этажа и цоколь. Помещение функционировало как ресторан, на территории есть летнее кафе», — указано в объявлении на сайте «Авито».
Автор объявления указал, что в ресторане имеется большой зал на 100 посадочных мест, мягкая зона с видом на парк и отдельный бар. Кроме того, в ресторане есть детская игровая зона с банкетным залом, а также зал для уединенных мероприятий в цокольном помещении. В здании предусмотрены все необходимые рекреации для приема гостей.
Ресторан «Лес» открылся в январе 2015 года. Заведение изначально позиционировалось как семейный ресторан, предлагая детям игровые зоны в зависимости от возраста, а также детское меню.
Ранее по итогам 2022 года ресторанные критики составили топ-33 заведений Челябинска. Согласно этому рейтингу, цены не всегда определяют качество.
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