Здание можно приобрести за 68 млн Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В центре Челябинска напротив зоопарка выставлен на продажу ресторан «Лес» за 68 миллионов рублей. Соответствующее объявление появилось на популярном сайте.

«Продается помещение ресторана рядом с парком им. Гагарина. Отдельное здание, два этажа и цоколь. Помещение функционировало как ресторан, на территории есть летнее кафе», — указано в объявлении на сайте «Авито».

Автор объявления указал, что в ресторане имеется большой зал на 100 посадочных мест, мягкая зона с видом на парк и отдельный бар. Кроме того, в ресторане есть детская игровая зона с банкетным залом, а также зал для уединенных мероприятий в цокольном помещении. В здании предусмотрены все необходимые рекреации для приема гостей.

Ресторан «Лес» открылся в январе 2015 года. Заведение изначально позиционировалось как семейный ресторан, предлагая детям игровые зоны в зависимости от возраста, а также детское меню.

Ранее по итогам 2022 года ресторанные критики составили топ-33 заведений Челябинска. Согласно этому рейтингу, цены не всегда определяют качество.