Для молодых участников СВО отменят часть экзаменов

21 декабря 2022 в 23:27 Размер текста - 17 +

Ребятам не придется сдавать вступительные испытания в вузы в новом учебном году Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Для молодых участников спецоперации на Украине, а также для детей бойцов СВО предложили отменить вступительные испытания в вузы. Инициативу выдвинули представители Госсовета. «Для тех молодых людей, которые желают начать или продолжить образовательную деятельность после участия в СВО, а также для детей участников СВО следует создать льготные условия для зачисления на образовательные программы высшего и среднего образования, например, с помощью отмены вступительных экзаменов или необходимости предоставлять результаты ЕГЭ при поступлении», — уточняется в докладе, передает ТАСС. Кроме того, молодых людей обеспечат трудовыми гарантиями после военной службы, в том числе, проиндексируют зарплаты, а также помогут с повышением профессиональной квалификацией. Ранее депутаты подвели итоги партии «Единая Россия» в 2022 году. Так ее представители усилили поддержку участников спецоперации, а также увеличили расходы по ряду социальных направлений.

Для молодых участников спецоперации на Украине, а также для детей бойцов СВО предложили отменить вступительные испытания в вузы. Инициативу выдвинули представители Госсовета. «Для тех молодых людей, которые желают начать или продолжить образовательную деятельность после участия в СВО, а также для детей участников СВО следует создать льготные условия для зачисления на образовательные программы высшего и среднего образования, например, с помощью отмены вступительных экзаменов или необходимости предоставлять результаты ЕГЭ при поступлении», — уточняется в докладе, передает ТАСС. Кроме того, молодых людей обеспечат трудовыми гарантиями после военной службы, в том числе, проиндексируют зарплаты, а также помогут с повышением профессиональной квалификацией. Ранее депутаты подвели итоги партии «Единая Россия» в 2022 году. Так ее представители усилили поддержку участников спецоперации, а также увеличили расходы по ряду социальных направлений.