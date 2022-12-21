21 декабря 2022

Для молодых участников СВО отменят часть экзаменов

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Студенты УрФУ в экзаменационный период. Екатеринбург, учеба, тетради, подготовка к экзаменам, занятия, студенты, сессия, конспекты
Ребятам не придется сдавать вступительные испытания в вузы в новом учебном году Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Для молодых участников спецоперации на Украине, а также для детей бойцов СВО предложили отменить вступительные испытания в вузы. Инициативу выдвинули представители Госсовета.

«Для тех молодых людей, которые желают начать или продолжить образовательную деятельность после участия в СВО, а также для детей участников СВО следует создать льготные условия для зачисления на образовательные программы высшего и среднего образования, например, с помощью отмены вступительных экзаменов или необходимости предоставлять результаты ЕГЭ при поступлении», — уточняется в докладе, передает ТАСС. Кроме того, молодых людей обеспечат трудовыми гарантиями после военной службы, в том числе, проиндексируют зарплаты, а также помогут с повышением профессиональной квалификацией.

Ранее депутаты подвели итоги партии «Единая Россия» в 2022 году. Так ее представители усилили поддержку участников спецоперации, а также увеличили расходы по ряду социальных направлений.

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Для молодых участников спецоперации на Украине, а также для детей бойцов СВО предложили отменить вступительные испытания в вузы. Инициативу выдвинули представители Госсовета. «Для тех молодых людей, которые желают начать или продолжить образовательную деятельность после участия в СВО, а также для детей участников СВО следует создать льготные условия для зачисления на образовательные программы высшего и среднего образования, например, с помощью отмены вступительных экзаменов или необходимости предоставлять результаты ЕГЭ при поступлении», — уточняется в докладе, передает ТАСС. Кроме того, молодых людей обеспечат трудовыми гарантиями после военной службы, в том числе, проиндексируют зарплаты, а также помогут с повышением профессиональной квалификацией. Ранее депутаты подвели итоги партии «Единая Россия» в 2022 году. Так ее представители усилили поддержку участников спецоперации, а также увеличили расходы по ряду социальных направлений.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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