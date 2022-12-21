Титовский поблагодарил работников за многолетний добросовестный труд Фото: сайт Заповедная Россия news.zapoved.ru

Глава Салехарда (ЯНАО) Алексей Титовский в преддверии дня энергетики вручил награды работникам «Салехардэнерго», а также одному из сотрудников предприятия Сергею Климову — за многолетний добросовестный труд. Об этом мэр рассказал на своей странице в telegram-канале.

«Четверть века „Салехардэнерго“ обеспечивает теплом, водой и электроэнергией жителей нашего города. В преддверии дня энергетика и в связи с 25-летним юбилеем предприятия поздравил сегодня коллектив и вручил заслуженные награды за труд. Сегодня с большой гордостью вручил Сергею Климову награду за многолетний добросовестный труд», — говорится в сообщении.

Алексей Титовский отметил, что помимо Сергея Климова, на предприятии трудится его жена, сын и невестка. Общий трудовой стаж семьи Климовых составляет больше 100 лет.

Ранее URA.RU сообщало, что сотрудники «Энерго-Газ-Ноябрьска» получили награды губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова. Торжественное вручение дипломов и благодарностей прошло накануне Дня энергетика.

Алексей Титовский наградил сотрудника «Салехардэнерго», проработавшего на предприятии с его основания telegram-канал Алексея Титовского