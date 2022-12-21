Титовский поблагодарил работников за многолетний добросовестный трудФото: сайт Заповедная Россия news.zapoved.ru
Глава Салехарда (ЯНАО) Алексей Титовский в преддверии дня энергетики вручил награды работникам «Салехардэнерго», а также одному из сотрудников предприятия Сергею Климову — за многолетний добросовестный труд. Об этом мэр рассказал на своей странице в telegram-канале.
«Четверть века „Салехардэнерго“ обеспечивает теплом, водой и электроэнергией жителей нашего города. В преддверии дня энергетика и в связи с 25-летним юбилеем предприятия поздравил сегодня коллектив и вручил заслуженные награды за труд. Сегодня с большой гордостью вручил Сергею Климову награду за многолетний добросовестный труд», — говорится в сообщении.
Алексей Титовский отметил, что помимо Сергея Климова, на предприятии трудится его жена, сын и невестка. Общий трудовой стаж семьи Климовых составляет больше 100 лет.
Ранее URA.RU сообщало, что сотрудники «Энерго-Газ-Ноябрьска» получили награды губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова. Торжественное вручение дипломов и благодарностей прошло накануне Дня энергетика.
Алексей Титовский наградил сотрудника «Салехардэнерго», проработавшего на предприятии с его основания
telegram-канал Алексея Титовского
Вручение наград приурочено к празднованию Дня энергетика
Глава Салехарда (ЯНАО) Алексей Титовский в преддверии дня энергетики вручил награды работникам «Салехардэнерго», а также одному из сотрудников предприятия Сергею Климову — за многолетний добросовестный труд. Об этом мэр рассказал на своей странице в telegram-канале. «Четверть века „Салехардэнерго“ обеспечивает теплом, водой и электроэнергией жителей нашего города. В преддверии дня энергетика и в связи с 25-летним юбилеем предприятия поздравил сегодня коллектив и вручил заслуженные награды за труд. Сегодня с большой гордостью вручил Сергею Климову награду за многолетний добросовестный труд», — говорится в сообщении. Алексей Титовский отметил, что помимо Сергея Климова, на предприятии трудится его жена, сын и невестка. Общий трудовой стаж семьи Климовых составляет больше 100 лет. Ранее URA.RU сообщало, что сотрудники «Энерго-Газ-Ноябрьска» получили награды губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова. Торжественное вручение дипломов и благодарностей прошло накануне Дня энергетика.