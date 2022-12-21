В Пермском крае за 155 млн продается бизнес по разведению красной рыбы

За год рыбное хозяйство приносит до 40 миллионов рублей прибыли Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Усольском районе Пермского края продается хозяйство товарного рыболовства и искусственного воспроизводства молоди красных видов рыбы. Стоимость бизнеса — 155,5 миллиона рублей. Об этом сообщается на популярном сервисе объявлений.

«Продам действующий бизнес, рыбное хозяйство, цех по переработке, 40 га земли в собственности. На заводе обновлен и укомплектован рыбоводный инвентарь в полном объеме, имеется все оборудование. На территории расположены естественные и искусственные пруды: выростные, маточные, мальковые», — сообщается в объявлении о продаже.

Также уточняется, что на поверхности водоемов обустроена садковая линия для выращивания и содержания осетровых видов рыб. Пруды и все производственные участки хозяйства связаны грунтовыми дорогами. Для нормальной эксплуатации хозяйства и обеспечения безопасных условий труда на площадке есть все нужные здания и сооружения. По словам продавца, за год завод приносит прибыль до 40 миллионов рублей.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми продается ферма с сельхозтехникой и овечьим стадом. Действующее сельхозпредприятие продавец готов отдать за 5,5 миллиона рублей.