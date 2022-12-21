В Сургуте под суд пойдет водитель автобуса, избивший подростка за снежок

Водителя маршрутки, который сломал подростку нос, будут судить Фото: Илья Московец © URA.RU

В Сургуте (ХМАО) будут судить водителя автобуса, который сломал подростку нос из-за брошенного снежка. Мужчину обвиняют в умышленном причинении легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений, сообщается на официальном сайте прокуратуры ХМАО.

«Водитель автобуса обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. „а“ ч.2 ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений). Обвинительное заключение утверждено, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», — сообщает ведомство.

Следствие установило, что 10 ноября 2022 года группа детей возвращалась домой после школьных занятий и играла в снежки, один из мальчиков попал в маршрутный автобус. «Водителю автобуса это не понравилось, он решил разобраться с детьми. Мужчина остановил транспортное средство, догнал одного из подростков и нанес ему удары руками и ногами по лицу», — уточнили в прокуратуре. По результатам проверки гендиректору компании-перевозчика ООО АП «Автолайн» внесено представление об устранении нарушений. Прокуратура также направила в суд исковое заявление о взыскании с водителя компенсации морального ущерба подростку.

Ранее URA.RU писало об уголовном деле, которое завели на водителя маршрутки из Сургута. Об этом корреспонденту агентства сообщили в Следственном комитете ХМАО.