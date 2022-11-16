На водителя из ХМАО, сломавшего нос ребенку, завели уголовное дело

17 ноября 2022 в 17:03 Размер текста - 17 +

СКР завел дело на водителя Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Следственный комитет РФ завел уголовное дело на водителя маршрутки, который сломал нос ребенку в Сургуте (ХМАО). Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в СКР Югры. «В отношении водителя, который нанес травму несовершеннолетнему, возбуждено уголовное дело, предусматривающее ответственность за нанесение легкого вреда здоровью», — сообщили в следственном комитете. Кроме сломанного носа, у ребенка также были ушибы лица. Ранее URA.RU рассказывало, что в Сургуте водитель 69-й маршрутки избил подростка за то, что ребенок бросался снежками в автобус. Самого водителя на время проверки правоохранительных органов отстраняли от работы.

Следственный комитет РФ завел уголовное дело на водителя маршрутки, который сломал нос ребенку в Сургуте (ХМАО). Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в СКР Югры. «В отношении водителя, который нанес травму несовершеннолетнему, возбуждено уголовное дело, предусматривающее ответственность за нанесение легкого вреда здоровью», — сообщили в следственном комитете. Кроме сломанного носа, у ребенка также были ушибы лица. Ранее URA.RU рассказывало, что в Сургуте водитель 69-й маршрутки избил подростка за то, что ребенок бросался снежками в автобус. Самого водителя на время проверки правоохранительных органов отстраняли от работы.