На водителя из ХМАО, сломавшего нос ребенку, завели уголовное дело

СКР завел дело на водителя
Следственный комитет РФ завел уголовное дело на водителя маршрутки, который сломал нос ребенку в Сургуте (ХМАО). Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в СКР Югры.
«В отношении водителя, который нанес травму несовершеннолетнему, возбуждено уголовное дело, предусматривающее ответственность за нанесение легкого вреда здоровью», — сообщили в следственном комитете. Кроме сломанного носа, у ребенка также были ушибы лица.
Ранее URA.RU рассказывало, что в Сургуте водитель 69-й маршрутки избил подростка за то, что ребенок бросался снежками в автобус. Самого водителя на время проверки правоохранительных органов отстраняли от работы.
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