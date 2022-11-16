16 ноября 2022

На водителя из ХМАО, сломавшего нос ребенку, завели уголовное дело

© Служба новостей «URA.RU»
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Проверка водителей и пассажиров на соблюдение масочного режима. Челябинск, маршрутное такси, гаи, полиция, гибдд, маршрутка, дпс, дорога, городской транспорт
СКР завел дело на водителя Фото:

Следственный комитет РФ завел уголовное дело на водителя маршрутки, который сломал нос ребенку в Сургуте (ХМАО). Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в СКР Югры.

«В отношении водителя, который нанес травму несовершеннолетнему, возбуждено уголовное дело, предусматривающее ответственность за нанесение легкого вреда здоровью», — сообщили в следственном комитете. Кроме сломанного носа, у ребенка также были ушибы лица.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Сургуте водитель 69-й маршрутки избил подростка за то, что ребенок бросался снежками в автобус. Самого водителя на время проверки правоохранительных органов отстраняли от работы.

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Следственный комитет РФ завел уголовное дело на водителя маршрутки, который сломал нос ребенку в Сургуте (ХМАО). Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в СКР Югры. «В отношении водителя, который нанес травму несовершеннолетнему, возбуждено уголовное дело, предусматривающее ответственность за нанесение легкого вреда здоровью», — сообщили в следственном комитете. Кроме сломанного носа, у ребенка также были ушибы лица. Ранее URA.RU рассказывало, что в Сургуте водитель 69-й маршрутки избил подростка за то, что ребенок бросался снежками в автобус. Самого водителя на время проверки правоохранительных органов отстраняли от работы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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