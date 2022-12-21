Суд огласил приговор студенту, обманом получившему деньги после стрельбы в пермском вузе

Вину молодой человек признал сразу Фото: Сергей Русанов © URA.RU

новость из сюжета Студент устроил стрельбу в кампусе пермского университета

Студенту Александру Калинину, который обманул следствие, заявив, что пострадал во время стрельбы в Пермском университете (ПГНИУ), назначили обязательные работы. Такое решение было озвучено в зале суда.

«Признать Калинина Александра Олеговича виновным, назначить ему наказание в виде обязательных работ сроком 400 часов. До вступления приговора в законную силу меру пресечения оставить в виде запрета определенных действий», — произнесла судья.

Гособвинение требовало для Калинина 2,5 года колонии, но суд учел смягчающие обстоятельства в виде полного признания вины и возмещения причиненного ущерба. На оглашение приговора Калинин пришел с большой спортивной сумкой и в черной одежде.

Как ранее сообщало URA.RU, за травму ноги, которую Калинин якобы получил в день нападения на вуз, пермяк получил 500 тысяч рублей. Когда обман раскрылся, он вернул полученные деньги. Сам Калинин в ходе судебного заседания говорил, что боялся признаться матери, что не был в день стрельбы в университете. Друзьям он тоже не хотел сообщать об обмане, правду знала лишь его девушка. От комментариев для СМИ после вынесения приговора он отказался