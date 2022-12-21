21 декабря 2022

Шеф свердловского управления СКР уходит в отставку

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание в полпредстве по работе СМИ на протестных акциях. Екатеринбург, богинский михаил
Дальнейшие карьерные планы Михаила Богинского пока не раскрываются Фото:
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Перестановки в силовых ведомствах

Начальник СУ Следственного комитета России по Свердловской области генерал-лейтенант юстиции Михаил Богинский готовится уйти со своей должности. Об этом URA.RU сообщили несколько осведомленных источников.

«Обсуждается скорый уход Михаила Богинского с должности», — рассказал собеседник агентства. Дата, когда это произойдет, как и дальнейший карьерный путь шефа, пока не раскрывается.

Другой источник в силовых структурах сообщил URA.RU, что в ведомстве думают над вопросом, кто станет врио вместо Богинского. Выбор пал на одного из его заместителей: Анатолия Надбитова или Алексея Невгада.

URA.RU обратилось в пресс-службу регионального СУ СК. Там ответили, что никакой информации, касающейся ухода Богинского, нет.

Богинский приехал в Свердловскую область в 2018 году, до этого работал в прокуратуре Татарстана и руководил СУ СКР по Тюменской области. За время службы его наградили несколькими почетными званиями за работу в правоохранительной системе. Коллеги отзывались о нем положительно, но не исключали проблем, которые были замечены за четыре года его службы. В частности, вопросы возникали к комплектованию ведомства новыми сотрудниками и к текучке кадров.

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Начальник СУ Следственного комитета России по Свердловской области генерал-лейтенант юстиции Михаил Богинский готовится уйти со своей должности. Об этом URA.RU сообщили несколько осведомленных источников. «Обсуждается скорый уход Михаила Богинского с должности», — рассказал собеседник агентства. Дата, когда это произойдет, как и дальнейший карьерный путь шефа, пока не раскрывается. Другой источник в силовых структурах сообщил URA.RU, что в ведомстве думают над вопросом, кто станет врио вместо Богинского. Выбор пал на одного из его заместителей: Анатолия Надбитова или Алексея Невгада. URA.RU обратилось в пресс-службу регионального СУ СК. Там ответили, что никакой информации, касающейся ухода Богинского, нет. Богинский приехал в Свердловскую область в 2018 году, до этого работал в прокуратуре Татарстана и руководил СУ СКР по Тюменской области. За время службы его наградили несколькими почетными званиями за работу в правоохранительной системе. Коллеги отзывались о нем положительно, но не исключали проблем, которые были замечены за четыре года его службы. В частности, вопросы возникали к комплектованию ведомства новыми сотрудниками и к текучке кадров.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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