Шеф свердловского управления СКР уходит в отставку

Дальнейшие карьерные планы Михаила Богинского пока не раскрываются Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Перестановки в силовых ведомствах

Начальник СУ Следственного комитета России по Свердловской области генерал-лейтенант юстиции Михаил Богинский готовится уйти со своей должности. Об этом URA.RU сообщили несколько осведомленных источников.

«Обсуждается скорый уход Михаила Богинского с должности», — рассказал собеседник агентства. Дата, когда это произойдет, как и дальнейший карьерный путь шефа, пока не раскрывается.

Другой источник в силовых структурах сообщил URA.RU, что в ведомстве думают над вопросом, кто станет врио вместо Богинского. Выбор пал на одного из его заместителей: Анатолия Надбитова или Алексея Невгада.

URA.RU обратилось в пресс-службу регионального СУ СК. Там ответили, что никакой информации, касающейся ухода Богинского, нет.

Богинский приехал в Свердловскую область в 2018 году, до этого работал в прокуратуре Татарстана и руководил СУ СКР по Тюменской области. За время службы его наградили несколькими почетными званиями за работу в правоохранительной системе. Коллеги отзывались о нем положительно, но не исключали проблем, которые были замечены за четыре года его службы. В частности, вопросы возникали к комплектованию ведомства новыми сотрудниками и к текучке кадров.