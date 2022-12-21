За чиновниками ЯНАО усилят контроль

Спецприложение для чиновников ЯНАО будет контролировать использование служебных машин

Новое приложение позволит избежать использования служебных машин для личных нужд Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Управление делами правительства ЯНАО разрабатывает автоматизированную информационную систему для использования служебного транспорта. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального правительства.

«Управление делами правительства ЯНАО ведет работу по созданию Единого центра обслуживания автомобильным и специализированным транспортом органов государственной власти автономного округа и окружных учреждений. В настоящее время осуществляется эксплуатация автоматизированной информационной системы „Управление служебным транспортом ЯНАО“ с поэтапным подключением новых пользователей и транспортных средств», — говорится в сообщении.

В пресс-службе пояснили, что данное приложение позволит избежать использования служебных машин для личных нужд. Кроме этого, оно позволит распределять автомобили равномерно на все структуры правительства.

Ранее URA.RU сообщало, что чиновники перестали пользоваться служебным транспортом в выходные дни. Это связывают с распоряжением губернатора Дмитрия Артюхова, который запретил пользоваться казенными автомобилями в нерабочее время.