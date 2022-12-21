Махонин открыл мост через Чусовую в Перми

22 декабря 2022 в 12:42 Размер текста - 17 +

Строительство моста заняло четыре года Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин открыл мост через реку Чусовую в Перми. Сейчас глава региона находится в Москве на заседании коллегии федерального дорожного агентства, поэтому участвовал в открытии по видеосвязи, передает корреспондент URA.RU. «Я хотел бы поблагодарить партнера по проекту, компанию „Стройтрансгаз“ за то, что сдержал свои обещания и до конца года дал жителям Пермского края такой подарок в виде нового моста. Я прекрасно осознаю, что значит объект для региона. Когда поставили первую очередь моста в 1996 году, это послужило толчком для бурного развития региона», — сказал Махонин по видеосвязи. Проект реализовывался в рамках государственно-частного партнерства. Протяженность моста — 1,5 км. При строительстве было задействовано 1,5 тысячи человек и 150 единиц техники. Возведение объекта началось еще в 2018 году. Сроки открытия моста переносились дважды.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин открыл мост через реку Чусовую в Перми. Сейчас глава региона находится в Москве на заседании коллегии федерального дорожного агентства, поэтому участвовал в открытии по видеосвязи, передает корреспондент URA.RU. «Я хотел бы поблагодарить партнера по проекту, компанию „Стройтрансгаз“ за то, что сдержал свои обещания и до конца года дал жителям Пермского края такой подарок в виде нового моста. Я прекрасно осознаю, что значит объект для региона. Когда поставили первую очередь моста в 1996 году, это послужило толчком для бурного развития региона», — сказал Махонин по видеосвязи. Проект реализовывался в рамках государственно-частного партнерства. Протяженность моста — 1,5 км. При строительстве было задействовано 1,5 тысячи человек и 150 единиц техники. Возведение объекта началось еще в 2018 году. Сроки открытия моста переносились дважды.