21 декабря 2022

Махонин открыл мост через Чусовую в Перми

© Служба новостей «URA.RU»
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Строительство второй очереди Чусовского моста. Пермь, мост, строительство моста
Строительство моста заняло четыре года Фото:

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин открыл мост через реку Чусовую в Перми. Сейчас глава региона находится в Москве на заседании коллегии федерального дорожного агентства, поэтому участвовал в открытии по видеосвязи, передает корреспондент URA.RU.

«Я хотел бы поблагодарить партнера по проекту, компанию „Стройтрансгаз“ за то, что сдержал свои обещания и до конца года дал жителям Пермского края такой подарок в виде нового моста. Я прекрасно осознаю, что значит объект для региона. Когда поставили первую очередь моста в 1996 году, это послужило толчком для бурного развития региона», — сказал Махонин по видеосвязи. Проект реализовывался в рамках государственно-частного партнерства.

Протяженность моста — 1,5 км. При строительстве было задействовано 1,5 тысячи человек и 150 единиц техники. Возведение объекта началось еще в 2018 году. Сроки открытия моста переносились дважды.

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Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин открыл мост через реку Чусовую в Перми. Сейчас глава региона находится в Москве на заседании коллегии федерального дорожного агентства, поэтому участвовал в открытии по видеосвязи, передает корреспондент URA.RU. «Я хотел бы поблагодарить партнера по проекту, компанию „Стройтрансгаз“ за то, что сдержал свои обещания и до конца года дал жителям Пермского края такой подарок в виде нового моста. Я прекрасно осознаю, что значит объект для региона. Когда поставили первую очередь моста в 1996 году, это послужило толчком для бурного развития региона», — сказал Махонин по видеосвязи. Проект реализовывался в рамках государственно-частного партнерства. Протяженность моста — 1,5 км. При строительстве было задействовано 1,5 тысячи человек и 150 единиц техники. Возведение объекта началось еще в 2018 году. Сроки открытия моста переносились дважды.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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