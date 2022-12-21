Жители ЯНАО пожаловались Артюхову, что в больницах отказывают в заборе крови

Отделение переливания крови заготавливает кровь в зависимости от потребности, пояснили в департаменте здравоохранения Фото: Анна Майорова © URA.RU

Жители ЯНАО пожаловались губернатору региона Дмитрию Артюхову, что донорам в больницах начали отказывать в заборе крови и не записывают на прием. Как сообщили горожане в соцсетях главы округа, это длится на протяжении полугода.

«Муж является донором уже 10 лет, в последнее время ему стали отказывать в заборе крови и не записывают. Как нам пояснили, тех, кому осталось немного до почетного донора, целенаправленно не допускают к сдаче крови», — написала Алла Гроцкая.

Другая жительница ЯНАО, из Салехарда, отметила, что ее супруг столкнулся с аналогичной проблемой. «Аналогично и в Салехарде. Уже более полугода супруг не может сдать кровь по причине того, что нет потребности в крови II группы с положительным резус-фактором. Отказывают в записи на прием», — рассказала Татьяна Тимофеева.

В департаменте здравоохранения горожанам ответили, что отделение переливания крови заготавливает кровь в зависимости от потребности больницы в ее компонентах. На данный момент число желающих сдать кровь превышает потребности Новоуренгойской ЦГБ. Все отказы донорам мотивированы исключительно этим обстоятельством.

«Сейчас в окружной больнице действительно нет потребности в крови II группы с положительным резус-фактором. Когда появится потребность, напишем об этом на сайте «Донорский светофор», — пояснили в пресс-службе жительнице Салехарда.

Ранее Дмитрию Артюхову пожаловались на отсутствие врача-аллерголога в больнице Губкинского. Тогда жители сообщили, что им некуда обращаться.