Супруга мобилизованного разоблачила «Совет матерей и жен»

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Жена мобилизованного солдата Виктория Хмельницкая обвинила «Совет матерей и жен» в пиаре на СВО Фото:
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Мобилизация в России

Жена мобилизованного российского солдата Виктория Хмельницкая разоблачила мошенническую схему, организованную «Советом матерей и жен». Соответствующее видео девушка опубликовала в соцсетях.

«Мой муж Георгий борется с нацизмом на Украине. Я очень за него переживала и увидела в интернете организацию „Совет жен и матерей“. Она якобы защищают интересы наших ребят. Но они все мошенники», — рассказала девушка. Она раскрыла подробности из жизни основателей организации Оксаны Дивисенко и Татьяны Баулиной.

По словам Хмельницкой, у основательниц организации никто из родственников не связан со спецоперацией. «Например, Дивисенко, которая ведет у них круглые столы. Спросите у нее, а где ее сын? Он служит? Или, может быть, муж? Нет, у нее никто не служит. <…> Или второй лидер, Баулина. Спросите, где ее сын? Может быть он на Украине? Нет. Он живет в Нидерландах», — сообщила супруга мобилизованного солдата. Она отметила, что всю эту информацию можно найти в открытом доступе в интернете. Девушка призвала быть осторожными всех, кто состоит в организации и действительно ищет поддержки.

На заявление Хмельницкой отреагировал политолог Сергей Михеев. Он высказал беспокойство данной ситуацией. «Обращаются реальные матери и жены наших военнослужащих, но о какой помощи в этом случае может идти речь? Организация используется лишь для самопиара и выполняет задачи кураторов из Польши», — отметил Михеев. Политолог Армен Гаспарян пояснил, что организация хочет получить пиар от спецоперации. «СМЖ — очередная шарашкина контора, которая хочет пропиариться и нажиться на проблемах людей», — отметил он.

В telegram-канале «Вождь» отмечается, что организация курируется иностранными оппозиционерами. «Контора эта еще и белорусскими „оппозиционерами“ из Польши курируется», — пишут авторы канала.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине с целью защиты мирного населения Донбасса. Частичная мобилизация проводилась, чтобы обеспечить стабильность на новых территориях, заявил министр обороны Сергей Шойгу.

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Жена мобилизованного российского солдата Виктория Хмельницкая разоблачила мошенническую схему, организованную «Советом матерей и жен». Соответствующее видео девушка опубликовала в соцсетях. «Мой муж Георгий борется с нацизмом на Украине. Я очень за него переживала и увидела в интернете организацию „Совет жен и матерей“. Она якобы защищают интересы наших ребят. Но они все мошенники», — рассказала девушка. Она раскрыла подробности из жизни основателей организации Оксаны Дивисенко и Татьяны Баулиной. По словам Хмельницкой, у основательниц организации никто из родственников не связан со спецоперацией. «Например, Дивисенко, которая ведет у них круглые столы. Спросите у нее, а где ее сын? Он служит? Или, может быть, муж? Нет, у нее никто не служит. <…> Или второй лидер, Баулина. Спросите, где ее сын? Может быть он на Украине? Нет. Он живет в Нидерландах», — сообщила супруга мобилизованного солдата. Она отметила, что всю эту информацию можно найти в открытом доступе в интернете. Девушка призвала быть осторожными всех, кто состоит в организации и действительно ищет поддержки. На заявление Хмельницкой отреагировал политолог Сергей Михеев. Он высказал беспокойство данной ситуацией. «Обращаются реальные матери и жены наших военнослужащих, но о какой помощи в этом случае может идти речь? Организация используется лишь для самопиара и выполняет задачи кураторов из Польши», — отметил Михеев. Политолог Армен Гаспарян пояснил, что организация хочет получить пиар от спецоперации. «СМЖ — очередная шарашкина контора, которая хочет пропиариться и нажиться на проблемах людей», — отметил он. В telegram-канале «Вождь» отмечается, что организация курируется иностранными оппозиционерами. «Контора эта еще и белорусскими „оппозиционерами“ из Польши курируется», — пишут авторы канала. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине с целью защиты мирного населения Донбасса. Частичная мобилизация проводилась, чтобы обеспечить стабильность на новых территориях, заявил министр обороны Сергей Шойгу.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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