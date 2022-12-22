Супруга мобилизованного разоблачила «Совет матерей и жен»

Жена мобилизованного российского солдата Виктория Хмельницкая разоблачила мошенническую схему, организованную «Советом матерей и жен». Соответствующее видео девушка опубликовала в соцсетях.
«Мой муж Георгий борется с нацизмом на Украине. Я очень за него переживала и увидела в интернете организацию „Совет жен и матерей“. Она якобы защищают интересы наших ребят. Но они все мошенники», — рассказала девушка. Она раскрыла подробности из жизни основателей организации Оксаны Дивисенко и Татьяны Баулиной.
По словам Хмельницкой, у основательниц организации никто из родственников не связан со спецоперацией. «Например, Дивисенко, которая ведет у них круглые столы. Спросите у нее, а где ее сын? Он служит? Или, может быть, муж? Нет, у нее никто не служит. <…> Или второй лидер, Баулина. Спросите, где ее сын? Может быть он на Украине? Нет. Он живет в Нидерландах», — сообщила супруга мобилизованного солдата. Она отметила, что всю эту информацию можно найти в открытом доступе в интернете. Девушка призвала быть осторожными всех, кто состоит в организации и действительно ищет поддержки.
На заявление Хмельницкой отреагировал политолог Сергей Михеев. Он высказал беспокойство данной ситуацией. «Обращаются реальные матери и жены наших военнослужащих, но о какой помощи в этом случае может идти речь? Организация используется лишь для самопиара и выполняет задачи кураторов из Польши», — отметил Михеев. Политолог Армен Гаспарян пояснил, что организация хочет получить пиар от спецоперации. «СМЖ — очередная шарашкина контора, которая хочет пропиариться и нажиться на проблемах людей», — отметил он.
В telegram-канале «Вождь» отмечается, что организация курируется иностранными оппозиционерами. «Контора эта еще и белорусскими „оппозиционерами“ из Польши курируется», — пишут авторы канала.
Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине с целью защиты мирного населения Донбасса. Частичная мобилизация проводилась, чтобы обеспечить стабильность на новых территориях, заявил министр обороны Сергей Шойгу.
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Жена мобилизованного российского солдата Виктория Хмельницкая разоблачила мошенническую схему, организованную «Советом матерей и жен». Соответствующее видео девушка опубликовала в соцсетях. «Мой муж Георгий борется с нацизмом на Украине. Я очень за него переживала и увидела в интернете организацию „Совет жен и матерей“. Она якобы защищают интересы наших ребят. Но они все мошенники», — рассказала девушка. Она раскрыла подробности из жизни основателей организации Оксаны Дивисенко и Татьяны Баулиной. По словам Хмельницкой, у основательниц организации никто из родственников не связан со спецоперацией. «Например, Дивисенко, которая ведет у них круглые столы. Спросите у нее, а где ее сын? Он служит? Или, может быть, муж? Нет, у нее никто не служит. <…> Или второй лидер, Баулина. Спросите, где ее сын? Может быть он на Украине? Нет. Он живет в Нидерландах», — сообщила супруга мобилизованного солдата. Она отметила, что всю эту информацию можно найти в открытом доступе в интернете. Девушка призвала быть осторожными всех, кто состоит в организации и действительно ищет поддержки. На заявление Хмельницкой отреагировал политолог Сергей Михеев. Он высказал беспокойство данной ситуацией. «Обращаются реальные матери и жены наших военнослужащих, но о какой помощи в этом случае может идти речь? Организация используется лишь для самопиара и выполняет задачи кураторов из Польши», — отметил Михеев. Политолог Армен Гаспарян пояснил, что организация хочет получить пиар от спецоперации. «СМЖ — очередная шарашкина контора, которая хочет пропиариться и нажиться на проблемах людей», — отметил он. В telegram-канале «Вождь» отмечается, что организация курируется иностранными оппозиционерами. «Контора эта еще и белорусскими „оппозиционерами“ из Польши курируется», — пишут авторы канала. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине с целью защиты мирного населения Донбасса. Частичная мобилизация проводилась, чтобы обеспечить стабильность на новых территориях, заявил министр обороны Сергей Шойгу.