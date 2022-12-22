Супруга мобилизованного разоблачила «Совет матерей и жен»

22 декабря 2022 в 14:58 Размер текста - 17 +

Жена мобилизованного солдата Виктория Хмельницкая обвинила «Совет матерей и жен» в пиаре на СВО Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Жена мобилизованного российского солдата Виктория Хмельницкая разоблачила мошенническую схему, организованную «Советом матерей и жен». Соответствующее видео девушка опубликовала в соцсетях. «Мой муж Георгий борется с нацизмом на Украине. Я очень за него переживала и увидела в интернете организацию „Совет жен и матерей“. Она якобы защищают интересы наших ребят. Но они все мошенники», — рассказала девушка. Она раскрыла подробности из жизни основателей организации Оксаны Дивисенко и Татьяны Баулиной. По словам Хмельницкой, у основательниц организации никто из родственников не связан со спецоперацией. «Например, Дивисенко, которая ведет у них круглые столы. Спросите у нее, а где ее сын? Он служит? Или, может быть, муж? Нет, у нее никто не служит. <…> Или второй лидер, Баулина. Спросите, где ее сын? Может быть он на Украине? Нет. Он живет в Нидерландах», — сообщила супруга мобилизованного солдата. Она отметила, что всю эту информацию можно найти в открытом доступе в интернете. Девушка призвала быть осторожными всех, кто состоит в организации и действительно ищет поддержки. На заявление Хмельницкой отреагировал политолог Сергей Михеев. Он высказал беспокойство данной ситуацией. «Обращаются реальные матери и жены наших военнослужащих, но о какой помощи в этом случае может идти речь? Организация используется лишь для самопиара и выполняет задачи кураторов из Польши», — отметил Михеев. Политолог Армен Гаспарян пояснил, что организация хочет получить пиар от спецоперации. «СМЖ — очередная шарашкина контора, которая хочет пропиариться и нажиться на проблемах людей», — отметил он. В telegram-канале «Вождь» отмечается, что организация курируется иностранными оппозиционерами. «Контора эта еще и белорусскими „оппозиционерами“ из Польши курируется», — пишут авторы канала. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине с целью защиты мирного населения Донбасса. Частичная мобилизация проводилась, чтобы обеспечить стабильность на новых территориях, заявил министр обороны Сергей Шойгу. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жена мобилизованного российского солдата Виктория Хмельницкая разоблачила мошенническую схему, организованную «Советом матерей и жен». Соответствующее видео девушка опубликовала в соцсетях. «Мой муж Георгий борется с нацизмом на Украине. Я очень за него переживала и увидела в интернете организацию „Совет жен и матерей“. Она якобы защищают интересы наших ребят. Но они все мошенники», — рассказала девушка. Она раскрыла подробности из жизни основателей организации Оксаны Дивисенко и Татьяны Баулиной. По словам Хмельницкой, у основательниц организации никто из родственников не связан со спецоперацией. «Например, Дивисенко, которая ведет у них круглые столы. Спросите у нее, а где ее сын? Он служит? Или, может быть, муж? Нет, у нее никто не служит. <…> Или второй лидер, Баулина. Спросите, где ее сын? Может быть он на Украине? Нет. Он живет в Нидерландах», — сообщила супруга мобилизованного солдата. Она отметила, что всю эту информацию можно найти в открытом доступе в интернете. Девушка призвала быть осторожными всех, кто состоит в организации и действительно ищет поддержки. На заявление Хмельницкой отреагировал политолог Сергей Михеев. Он высказал беспокойство данной ситуацией. «Обращаются реальные матери и жены наших военнослужащих, но о какой помощи в этом случае может идти речь? Организация используется лишь для самопиара и выполняет задачи кураторов из Польши», — отметил Михеев. Политолог Армен Гаспарян пояснил, что организация хочет получить пиар от спецоперации. «СМЖ — очередная шарашкина контора, которая хочет пропиариться и нажиться на проблемах людей», — отметил он. В telegram-канале «Вождь» отмечается, что организация курируется иностранными оппозиционерами. «Контора эта еще и белорусскими „оппозиционерами“ из Польши курируется», — пишут авторы канала. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине с целью защиты мирного населения Донбасса. Частичная мобилизация проводилась, чтобы обеспечить стабильность на новых территориях, заявил министр обороны Сергей Шойгу.