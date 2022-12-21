Шойгу раскрыл все цели мобилизации в России

Шойгу: частичная мобилизация проводилась, чтобы обеспечить стабильность на новых территориях
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Шойгу рассказал о целях частичной мобилизации Фото:
новость из сюжета
Мобилизация в России

Частичная мобилизация проводилась, чтобы обеспечить стабильность на новых территориях. Об этом сообщил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

Частичная мобилизация проведена для «стабилизации обстановки, защиты новых территорий и проведения дальнейших наступательных действий». Об этом Шойгу сказал на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ, трансляция ведется телеканалом «Россия 24».

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Частичная мобилизация проводилась, чтобы обеспечить стабильность на новых территориях. Об этом сообщил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу. Частичная мобилизация проведена для «стабилизации обстановки, защиты новых территорий и проведения дальнейших наступательных действий». Об этом Шойгу сказал на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ, трансляция ведется телеканалом «Россия 24».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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