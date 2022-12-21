Шойгу раскрыл все цели мобилизации в России

Шойгу рассказал о целях частичной мобилизации
новость из сюжетаМобилизация в России
Частичная мобилизация проводилась, чтобы обеспечить стабильность на новых территориях. Об этом сообщил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.
Частичная мобилизация проведена для «стабилизации обстановки, защиты новых территорий и проведения дальнейших наступательных действий». Об этом Шойгу сказал на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ, трансляция ведется телеканалом «Россия 24».
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