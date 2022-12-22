Кремль разочаровала встреча Байдена и Зеленского

В Кремле не увидели готовности идти на диалог со стороны Байдена и Зеленского
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Семнадцатая ежегодная пресс-конференция президента РФ. Москва, песков дмитрий, портрет
Песков прокомментировал встречу Байден и Зеленского Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Никаких важных для России заявлений на встрече президента США Джо Байдена и главы Украины Владимира Зеленского не прозвучало. Так пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал встречу Байдена и Зеленского, отвечая на вопрос URA.RU.

«Констатирую с сожалением тот факт, что ни со стороны Байдена, ни со стороны Зеленского не прозвучало хоть каких-то слов, которые можно было бы воспринимать как потенциальную готовность прислушаться к России», — заявил Песков. Его слова передает корреспондент URA.RU.

Песков подчеркнул, что на встрече не прозвучало предостережений для Зеленского от продолжения варварских обстрелов жилых домов в населенных пунктах Донбасса, а также никаких реальных призывов к миру, «не на камеру». «Это говорит о том, что Америка продолжает свою линию, чтобы де-факто и опосредованно воевать с РФ до последнего украинца», — добавил Песков.

Все главные новости о спецоперации и не только - в одном письме каждый вечер. Подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Никаких важных для России заявлений на встрече президента США Джо Байдена и главы Украины Владимира Зеленского не прозвучало. Так пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал встречу Байдена и Зеленского, отвечая на вопрос URA.RU. «Констатирую с сожалением тот факт, что ни со стороны Байдена, ни со стороны Зеленского не прозвучало хоть каких-то слов, которые можно было бы воспринимать как потенциальную готовность прислушаться к России», — заявил Песков. Его слова передает корреспондент URA.RU. Песков подчеркнул, что на встрече не прозвучало предостережений для Зеленского от продолжения варварских обстрелов жилых домов в населенных пунктах Донбасса, а также никаких реальных призывов к миру, «не на камеру». «Это говорит о том, что Америка продолжает свою линию, чтобы де-факто и опосредованно воевать с РФ до последнего украинца», — добавил Песков.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...