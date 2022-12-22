Кремль разочаровала встреча Байдена и Зеленского

В Кремле не увидели готовности идти на диалог со стороны Байдена и Зеленского

22 декабря 2022 в 14:45 Размер текста - 17 +

Песков прокомментировал встречу Байден и Зеленского Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Никаких важных для России заявлений на встрече президента США Джо Байдена и главы Украины Владимира Зеленского не прозвучало. Так пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал встречу Байдена и Зеленского, отвечая на вопрос URA.RU. «Констатирую с сожалением тот факт, что ни со стороны Байдена, ни со стороны Зеленского не прозвучало хоть каких-то слов, которые можно было бы воспринимать как потенциальную готовность прислушаться к России», — заявил Песков. Его слова передает корреспондент URA.RU. Песков подчеркнул, что на встрече не прозвучало предостережений для Зеленского от продолжения варварских обстрелов жилых домов в населенных пунктах Донбасса, а также никаких реальных призывов к миру, «не на камеру». «Это говорит о том, что Америка продолжает свою линию, чтобы де-факто и опосредованно воевать с РФ до последнего украинца», — добавил Песков.

Никаких важных для России заявлений на встрече президента США Джо Байдена и главы Украины Владимира Зеленского не прозвучало. Так пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал встречу Байдена и Зеленского, отвечая на вопрос URA.RU. «Констатирую с сожалением тот факт, что ни со стороны Байдена, ни со стороны Зеленского не прозвучало хоть каких-то слов, которые можно было бы воспринимать как потенциальную готовность прислушаться к России», — заявил Песков. Его слова передает корреспондент URA.RU. Песков подчеркнул, что на встрече не прозвучало предостережений для Зеленского от продолжения варварских обстрелов жилых домов в населенных пунктах Донбасса, а также никаких реальных призывов к миру, «не на камеру». «Это говорит о том, что Америка продолжает свою линию, чтобы де-факто и опосредованно воевать с РФ до последнего украинца», — добавил Песков.