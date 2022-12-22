Эксперты оценили работу курганских депутатов в Госдуме РФ

Представители Курганской области в Госдуме вошли в рейтинг эффективности работы депутатов

23 декабря 2022 в 12:07 Размер текста - 17 +

Эксперты со всей России оценили работу курганских депутатов Госдумы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Эксперты оценили эффективность курганских депутатов Государственной думы РФ за период с сентября по декабрь. Результаты исследования представлены в 17-м интегральном рейтинге депутатов Госдумы на портале «КПДГД». «В общем рейтинге Сергей Лисовский занял 68 место с суммарным индексом КПДГД — 38,06 и индексом. Александр Ильтяков оказался на 341 строчке с суммарным показателем 24,75», — указано в исследовании. Всего в рейтинге представлены 443 депутата, без учета председателя Госдумы и лидеров думских фракций. В исследовании приняли участие более 870 региональных экспертов. Эксперты оценивали работу парламентариев по четырем критериям, среди них индекс народного голосования, индекс законотворческой активности, индекс медийности (по количеству упоминаний в СМИ) и экспертный индекс, оценивающий работу парламентариев с местными жителями и политическими элитами). Индекс цитируемости в СМИ у Ильтякова составил 0,62, у Лисовского — 1,05. Уровень активности в Госдуме у депутатов одинаковый — 0,99 балла. До этого URA.RU писало, что представители Курганской области в Госдуме РФ Сергей Лисовский и Александр Ильтяков попали в рейтинг «Центр политической конъюнктуры». По итогам весенней сессии Ильтяков не произнес ни слова на заседаниях, а Лисовский разговаривал более красноречиво, чем большинство парламентариев. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Эксперты оценили эффективность курганских депутатов Государственной думы РФ за период с сентября по декабрь. Результаты исследования представлены в 17-м интегральном рейтинге депутатов Госдумы на портале «КПДГД». «В общем рейтинге Сергей Лисовский занял 68 место с суммарным индексом КПДГД — 38,06 и индексом. Александр Ильтяков оказался на 341 строчке с суммарным показателем 24,75», — указано в исследовании. Всего в рейтинге представлены 443 депутата, без учета председателя Госдумы и лидеров думских фракций. В исследовании приняли участие более 870 региональных экспертов. Эксперты оценивали работу парламентариев по четырем критериям, среди них индекс народного голосования, индекс законотворческой активности, индекс медийности (по количеству упоминаний в СМИ) и экспертный индекс, оценивающий работу парламентариев с местными жителями и политическими элитами). Индекс цитируемости в СМИ у Ильтякова составил 0,62, у Лисовского — 1,05. Уровень активности в Госдуме у депутатов одинаковый — 0,99 балла. До этого URA.RU писало, что представители Курганской области в Госдуме РФ Сергей Лисовский и Александр Ильтяков попали в рейтинг «Центр политической конъюнктуры». По итогам весенней сессии Ильтяков не произнес ни слова на заседаниях, а Лисовский разговаривал более красноречиво, чем большинство парламентариев.