Депутат из Озерска попал под следствие по подозрению в обмане жителей

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Избрание меры пресечения Виктору Чернобровину в Тракторозаводском суде. Челябинск , тюрьма, наказание, преступление, правосудие, уголовный кодекс, уголовная ответственность
Вячеслава Захарова подозревают в мошенничестве в особо крупном размере Фото:

В Озерске (Челябинская область) депутат Собрания депутатов Вячеслав Захаров попал под следствие по подозрению в обмане местных жителей. Захаров является гендиректором управляющей компании, которая, как пояснил URA.RU источник в Озерске, несколько лет, по версии следствия, незаконно начисляла жителям платежи за теплоснабжение.

«За две зимы компания незаконно собрала с жильцов около 20 млн рублей. Сразу после заведения дела руководители управкомпании, конечно, пересчитали квитанции, но только частично. В перерасчет не вошли суммы за тепло от одного из поставщиков. Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ („Мошенничество“)», — сообщил URA.RU источник.

По данным сервиса «СБИС», Захаров руководит компанией «ОзерскСтройЖилСервис». К ней относится 55 многоквартирных домов, в которых проживает более 10 тысяч жителей.

URA.RU пыталось связаться с депутатом. Он на звонок корреспондента не ответил.

Захаров в 2010 году был выбран в Собрание депутатов от партии «Единая Россия» по одномандатному округу №11. Однако досрочно сложил свои полномочия. Второй раз он прошел в Собрание в 2015 году, но уже по 12 округу.

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В Озерске (Челябинская область) депутат Собрания депутатов Вячеслав Захаров попал под следствие по подозрению в обмане местных жителей. Захаров является гендиректором управляющей компании, которая, как пояснил URA.RU источник в Озерске, несколько лет, по версии следствия, незаконно начисляла жителям платежи за теплоснабжение. «За две зимы компания незаконно собрала с жильцов около 20 млн рублей. Сразу после заведения дела руководители управкомпании, конечно, пересчитали квитанции, но только частично. В перерасчет не вошли суммы за тепло от одного из поставщиков. Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ („Мошенничество“)», — сообщил URA.RU источник. По данным сервиса «СБИС», Захаров руководит компанией «ОзерскСтройЖилСервис». К ней относится 55 многоквартирных домов, в которых проживает более 10 тысяч жителей. URA.RU пыталось связаться с депутатом. Он на звонок корреспондента не ответил. Захаров в 2010 году был выбран в Собрание депутатов от партии «Единая Россия» по одномандатному округу №11. Однако досрочно сложил свои полномочия. Второй раз он прошел в Собрание в 2015 году, но уже по 12 округу.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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