Военный специалист объяснил сложность наступления российских войск в Донбассе

Военный эксперт Широкорад объяснил сложность наступления в ДНР минными полями ВСУ

23 декабря 2022 в 01:04 Размер текста - 17 +

Бетонные укрепления Украины чередуются минными полями, отметил Александр Широкорад Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российским войскам активнее наступать в ДНР и ЛНР мешают минные поля, которые ВСУ строили с 2014-го года. Об этом в беседе с URA.RU рассказал военный специалист, публицист, историк Александр Широкорад. «ВСУ строили с 2014 года минные поля вдоль границы с Донбассом — то есть это ДНР, ЛНР. Причем запасы туда шли достаточно большие. Сколько месяцев прошло с начала СВО, но до сих Донецк и Горловку обстреливают — почему? Потому что углубиться российским войскам в районе Донбасса удалось лишь километров на восемь. Одна из причин — перенасыщенность минами. То есть мины, бетонные украинские укрепления. Глубина укреплений в Донбассе до начала СВО — 150 кг. И они все чередуются полями мин. Мины в основном советского образца. С февраля 2022 года идут еще и с Запада. Но НАТО и США поставляют в основном те же советские мины, которые находились после распада СССР на складах Польши, ГДР, Венгрии, Румынии, Чехии», — объяснил Александр Широкорад. Военный специалист добавил, что ВСУ продолжают минировать оставленные территории с помощью реактивных систем залпового огня (РСЗО). «Солдаты разбрасывают и РСЗО. Как настоящие мины, классические противопехотные и противотанковые, так и замаскированные в виде детских игрушек, консервов, мобильных телефонов и так далее. Это используется на оставляемых ВСУ территориях. РСЗО стреляют даже на расстоянии 30 км. Там мало взрывчатки. То есть боевая часть ракеты начиняется несколькими десятками таких мин. Также массово минируются дома, промышленные предприятия, сельскохозяйственные постройки. То есть когда ВСУ отступают, заминировано все. Это сильно затрудняет темпы наступления», — подчеркнул Широкорад. Ранее председатель Народного совета ЛНР Денис Мирошниченко заявил, что в случае ухудшения ситуации в прифронтовых городах Луганской народной республики, начнется вывоз детей. Восстановление инфраструктуры замедляется из-за минирования территорий украинскими силами. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Российским войскам активнее наступать в ДНР и ЛНР мешают минные поля, которые ВСУ строили с 2014-го года. Об этом в беседе с URA.RU рассказал военный специалист, публицист, историк Александр Широкорад. «ВСУ строили с 2014 года минные поля вдоль границы с Донбассом — то есть это ДНР, ЛНР. Причем запасы туда шли достаточно большие. Сколько месяцев прошло с начала СВО, но до сих Донецк и Горловку обстреливают — почему? Потому что углубиться российским войскам в районе Донбасса удалось лишь километров на восемь. Одна из причин — перенасыщенность минами. То есть мины, бетонные украинские укрепления. Глубина укреплений в Донбассе до начала СВО — 150 кг. И они все чередуются полями мин. Мины в основном советского образца. С февраля 2022 года идут еще и с Запада. Но НАТО и США поставляют в основном те же советские мины, которые находились после распада СССР на складах Польши, ГДР, Венгрии, Румынии, Чехии», — объяснил Александр Широкорад. Военный специалист добавил, что ВСУ продолжают минировать оставленные территории с помощью реактивных систем залпового огня (РСЗО). «Солдаты разбрасывают и РСЗО. Как настоящие мины, классические противопехотные и противотанковые, так и замаскированные в виде детских игрушек, консервов, мобильных телефонов и так далее. Это используется на оставляемых ВСУ территориях. РСЗО стреляют даже на расстоянии 30 км. Там мало взрывчатки. То есть боевая часть ракеты начиняется несколькими десятками таких мин. Также массово минируются дома, промышленные предприятия, сельскохозяйственные постройки. То есть когда ВСУ отступают, заминировано все. Это сильно затрудняет темпы наступления», — подчеркнул Широкорад. Ранее председатель Народного совета ЛНР Денис Мирошниченко заявил, что в случае ухудшения ситуации в прифронтовых городах Луганской народной республики, начнется вывоз детей. Восстановление инфраструктуры замедляется из-за минирования территорий украинскими силами.