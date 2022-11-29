Власти ЛНР готовы вывозить детей из прифронтовых городов

29 ноября 2022 в 14:05 Размер текста - 17 +

В Народном совете ЛНР пообещали помочь вывезти детей из региона Фото: Михаил Калянов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В случае ухудшения ситуации в прифронтовых городах Луганской народной республики власти готовы вывезти из них детей. Восстановление инфраструктуры замедляется из-за минирования территорий украинскими силами, заявил URA.RU председатель Народного совета ЛНР Денис Мирошниченко. «Та боль, которая сейчас есть у людей на прифронтовых территориях, это и наша боль. Надо будет собирать теплые вещи — соберем. Надо будет вывозить деток, чтобы они не находились там — будем это делать. Это война, здесь нет понятного сценария, в ручном режиме решаем возникающие вопросы. Я могу быть уверен, что, если будет хоть какая-то возможность помочь людям, мы это сделаем. Это не только политический или административный ответ, это человеческий ответ. Просто [в ЛНР] есть люди, которые перезапустили свое мышление, начиная с 2014 года», — заявил Мирошниченко в ответ на вопрос URA.RU о том, не замерзнут ли предстоящей зимой жители городов, находящихся вблизи от линии соприкосновения с украинской армией. Спикер луганского парламента рассказал, что в прифронтовых городах, в частности, в агломерации, в которую входят Северодонецк, Лисичанск и Рубежное, «управление происходит в ручном режиме, потому что положение может меняться каждый час». «Были случаи, когда наши коллеги выезжали свет подтягивать и попадали на заминированную территорию, хотя до этого там проходили наши саперы. Приходилось останавливаться, чтобы снова приезжала саперская группа, отрабатывала этот сектор. Больные точки, как северодонецкая агломерация, никуда не делись. Но максимум возможного мы делаем. На территориях, которые дальше от линии соприкосновения, полный порядок», — отметил Мирошниченко. Северодонецкая агломерация перешла под контроль российских сил в июле 2022 года. В сентябре ВСУ начали контрнаступление, в том числе в направлении на Лисичанск. На ноябрь 2022 года позиции сторон стабилизировались, Лисичанск остается под контролем России. Опрошенные URA.RU жители агломерации заявили, что готовятся к зиме и не намерены покидать свои города. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В случае ухудшения ситуации в прифронтовых городах Луганской народной республики власти готовы вывезти из них детей. Восстановление инфраструктуры замедляется из-за минирования территорий украинскими силами, заявил URA.RU председатель Народного совета ЛНР Денис Мирошниченко. «Та боль, которая сейчас есть у людей на прифронтовых территориях, это и наша боль. Надо будет собирать теплые вещи — соберем. Надо будет вывозить деток, чтобы они не находились там — будем это делать. Это война, здесь нет понятного сценария, в ручном режиме решаем возникающие вопросы. Я могу быть уверен, что, если будет хоть какая-то возможность помочь людям, мы это сделаем. Это не только политический или административный ответ, это человеческий ответ. Просто [в ЛНР] есть люди, которые перезапустили свое мышление, начиная с 2014 года», — заявил Мирошниченко в ответ на вопрос URA.RU о том, не замерзнут ли предстоящей зимой жители городов, находящихся вблизи от линии соприкосновения с украинской армией. Спикер луганского парламента рассказал, что в прифронтовых городах, в частности, в агломерации, в которую входят Северодонецк, Лисичанск и Рубежное, «управление происходит в ручном режиме, потому что положение может меняться каждый час». «Были случаи, когда наши коллеги выезжали свет подтягивать и попадали на заминированную территорию, хотя до этого там проходили наши саперы. Приходилось останавливаться, чтобы снова приезжала саперская группа, отрабатывала этот сектор. Больные точки, как северодонецкая агломерация, никуда не делись. Но максимум возможного мы делаем. На территориях, которые дальше от линии соприкосновения, полный порядок», — отметил Мирошниченко. Северодонецкая агломерация перешла под контроль российских сил в июле 2022 года. В сентябре ВСУ начали контрнаступление, в том числе в направлении на Лисичанск. На ноябрь 2022 года позиции сторон стабилизировались, Лисичанск остается под контролем России. Опрошенные URA.RU жители агломерации заявили, что готовятся к зиме и не намерены покидать свои города.