21 декабря 2022

Глава Тюмени обошел Кадырова в рейтинге мэров-2022

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Форум Города России 2030: диалог с главами Города будущего. Екатеринбург , кухарук руслан
Руслан Кухарук вошел в топ-4 национального рейтинга мэров Фото:

Глава администрации Тюмени Руслан Кухарук по итогам 2022 года занял четвертое место в национальном рейтинге мэров. Информация об этом представлена на сайте Центра информационных коммуникаций «Рейтинг», проведшим исследование совместно с Финансовым университетом при правительстве РФ. Кухарук на одну строчку опередил главу Грозного Хас-Магомеда Кадырова.

«Кухарук Руслан Николаевич, Тюмень — четвертое место», — говорится в исследовании. Первую строчку рейтинга занял мэр Москвы Сергей Собянин, на втором и третьем местах — главы Казани и Сочи Ильсур Метшин и Алексей Копайгородский.

По итогам октября-ноября Кухарук занимал в национальном рейтинге второе место, из-за чего активизировались слухи о его переводе в другой регион России на губернаторскую должность. При этом источники URA.RU в политической элите отмечают, что в ближайшее время мэр Тюмени не покинет родной город.

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Глава администрации Тюмени Руслан Кухарук по итогам 2022 года занял четвертое место в национальном рейтинге мэров. Информация об этом представлена на сайте Центра информационных коммуникаций «Рейтинг», проведшим исследование совместно с Финансовым университетом при правительстве РФ. Кухарук на одну строчку опередил главу Грозного Хас-Магомеда Кадырова. «Кухарук Руслан Николаевич, Тюмень — четвертое место», — говорится в исследовании. Первую строчку рейтинга занял мэр Москвы Сергей Собянин, на втором и третьем местах — главы Казани и Сочи Ильсур Метшин и Алексей Копайгородский. По итогам октября-ноября Кухарук занимал в национальном рейтинге второе место, из-за чего активизировались слухи о его переводе в другой регион России на губернаторскую должность. При этом источники URA.RU в политической элите отмечают, что в ближайшее время мэр Тюмени не покинет родной город.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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