Мэр Тюмени не получит скорого повышения, несмотря на укрепление позиций перед Кремлем

Руслан Кухарук не займет губернаторский пост в ближайшее время Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Глава администрации Тюмени Руслан Кухарук, не смотря на укрепление позиций в национальном рейтинге мэров, не уйдет на губернаторский пост в другой регион, о чем в последний год активно ходят слухи. Об этом URA.RU сообщил источник в политической элите региона. Ранее стало известно, что Кухарук занял второе место в федеральном рейтинге, уступив лишь мэру Москвы Сергею Собянину.

«Кухарук нужен [губернатору Тюменской области Александру] Моору в команде. Тем более, что до губернаторских выборов остается менее года (намечены на 10 сентября 2023 года — прим. ред.). В ближайшие месяцы, а то и годы, мэр Тюмени останется на родине», — рассказал инсайдер.

С информацией источника согласен политолог Александр Безделов. «Безусловно, Кухарук важный член команды Моора. Взаимодействие с главой областной столицы — одна из важных составляющих работы региональной власти. А мэр Тюмени показывает себя не только лояльным губернатору, но и эффективным руководителем», — считает он.

Безделов называет и еще одно условие, по которому повышение Кухарука сейчас не состоится. «Для этого нужна отставка одного из губернаторов. А как мы видим, с начала спецоперации, руководство страны отказывается от серьезных кадровых перестановок в регионах. В ближайшее время „губернаторопада“ не предвидится», — отмечает эксперт.

В апреле агентство писало. что Кухарук рассматривался администрацией президента России как основной кандидат на пост губернатора Чукотки. Но губернатору Моору удалось отстоять своего подчиненного. Позднее сообщалась, что полпред Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев все же не оставляет попыток привлечь мэра Тюмени в руководству одного из регионов ДФО.

URA.RU запрашивало комментарий по поводу возможного повышения Кухарука у пресс-службы мэрии Тюмени. Там ответили, что комментируют лишь ту информацию, которая «обретает форму документа».