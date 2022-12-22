Мэр Кургана улучшила позиции в национальном рейтинге

22 декабря 2022 в 19:43 Размер текста - 17 +

Мэр Елена Ситникова занимает 77 строчку в национальном рейтинге Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Мэр Кургана Елена Ситникова за месяц поднялась на пять позиций в рейтинге глав городов. Данный рейтинг размещен на сайте Центра информационных коммуникаций «Рейтинг». «Национальный рейтинг мэров — итоги 2022 года. <…> Третья группа рейтинга. № 79 — Ситникова Елена Вячеславовна, Курган», — указано на сайте. В предыдущем рейтинге за октябрь—ноябрь 2022 года она занимала 84 место из 88. При этом по итогам 2021 года она занимала 77 место в том же рейтинге. Данные для рейтинга получены на основании заочного анкетирования, а также заочных и очных опросов представителей экспертного сообщества. Исследование проведено ЦИК «Рейтинг» в партнерстве с Финансовым университетом при Правительстве РФ. В июне стало известно, что Ситникова теряла три позиции в том же рейтинге. Тогда политологи это связывали с несколькими промахами на руководящем посту.

Мэр Кургана Елена Ситникова за месяц поднялась на пять позиций в рейтинге глав городов. Данный рейтинг размещен на сайте Центра информационных коммуникаций «Рейтинг». «Национальный рейтинг мэров — итоги 2022 года. <…> Третья группа рейтинга. № 79 — Ситникова Елена Вячеславовна, Курган», — указано на сайте. В предыдущем рейтинге за октябрь—ноябрь 2022 года она занимала 84 место из 88. При этом по итогам 2021 года она занимала 77 место в том же рейтинге. Данные для рейтинга получены на основании заочного анкетирования, а также заочных и очных опросов представителей экспертного сообщества. Исследование проведено ЦИК «Рейтинг» в партнерстве с Финансовым университетом при Правительстве РФ. В июне стало известно, что Ситникова теряла три позиции в том же рейтинге. Тогда политологи это связывали с несколькими промахами на руководящем посту.