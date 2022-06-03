Глава Кургана Ситникова спустилась ближе к концу в рейтинге мэров

Мэр Кургана потеряла три позиции в рейтинге глав российских городов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Мэр Кургана Елена Ситникова потеряла три позиции в рейтинге российских градоначальников по сравнению с аналогичными данными за январь—март текущего года. Об этом сообщает сайт Центра информационных коммуникаций «Рейтинг».

Политологи поставили Ситниковой в минус несколько промахов на руководящем посту. «Нарастающее раздражение продолжала вызывать точечная застройка центра города. <…> практически полное отсутствие архитектурного контроля со стороны профильных подразделений мэрии. Скандал вызвало уродование двух пешеходных улиц прокладкой наземного газопровода. Неявка на заседание комиссии городской думы без всяких объяснений высокопоставленного чиновника мэрии, который должен был выступать с докладом», — оглашает антизаслуги курганского мэра сайт. Также эксперты указали в претензиях к мэру низкий уровень проведенного праздника Дня Победы. Кроме того, ненужный резонанс получила история с лотерейным билетом, якобы насоветованном мэром курганским погорельцам.

В предыдущем рейтинге Ситникова занимала 80 место. Лидером весеннего списка значимости мэров остался градоначальник Москвы Сергей Собянин. Вторую строчку занимает казанский глава Ильсур Метшин. Замыкает тройку самых успешных мэров Руслан Кухарук из Тюмени.

Результаты «Национального рейтинга» получены на основании заочного анкетирования, а также заочных и очных опросов представителей экспертного сообщества. Его объектами являются мэры 88 городов России. Исследование проведено ЦИК «Рейтинг» в партнерстве с Финансовым университетом при Правительстве РФ.

Ранее URA.RU сообщало, что главу Кургана Ситникову стали чаще упоминать в СМИ. В апреле она вплотную приблизилась по числу упоминаний в прессе к тюменскому мэру.

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