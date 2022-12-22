В Госдуме планируют ужесточить доступ подростков к интернету

В 2023 году Госдума ограничит доступ подростков к деструктивному контенту в интернете

22 декабря 2022 в 20:33 Размер текста - 17 +

Госдума ограничит доступ к определенному контенту Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU С 2023 года Госдума РФ введет ограничения доступа к деструктивному контенту для подростков в социальных сетях. Об этом заявила зампред думского комитета по просвещению Яна Лантратова. «Мы договорились начать весеннюю сессию Госдумы с проведения большого слушания по теме деструктивных явлений в Сети и защиты детей. Мы вместе разработаем те законодательные инициативы, которые защитят наших детей», — заявила Лантратова в разговоре с изданием «Ридус». Она добавила, что благодаря ее инициативе в 2016 году было запрещено экстремистское движение среди подростков. Позже был создан проект «Дети в интернете». По результатам его работы было остановлено 16 детских суицидов и четыре попытки нападений на школы. Ранее специалисты Государственного университета управления провели исследования о поведении детей в интернете. По его результатам было предложено регистрировать детей младше 14 лет их родителям в социальных сетях. Телеканал 360 дополняет, что регистрацию новых пользователей следует проводить по паспортным данным.

С 2023 года Госдума РФ введет ограничения доступа к деструктивному контенту для подростков в социальных сетях. Об этом заявила зампред думского комитета по просвещению Яна Лантратова. «Мы договорились начать весеннюю сессию Госдумы с проведения большого слушания по теме деструктивных явлений в Сети и защиты детей. Мы вместе разработаем те законодательные инициативы, которые защитят наших детей», — заявила Лантратова в разговоре с изданием «Ридус». Она добавила, что благодаря ее инициативе в 2016 году было запрещено экстремистское движение среди подростков. Позже был создан проект «Дети в интернете». По результатам его работы было остановлено 16 детских суицидов и четыре попытки нападений на школы. Ранее специалисты Государственного университета управления провели исследования о поведении детей в интернете. По его результатам было предложено регистрировать детей младше 14 лет их родителям в социальных сетях. Телеканал 360 дополняет, что регистрацию новых пользователей следует проводить по паспортным данным.