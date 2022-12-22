Путин призвал ЕС послушать мнение американских экспертов о введении потолка цен на газ

22 декабря 2022 в 23:15 Размер текста - 17 +

Путин отметил, что в ЕС совершенно не слушают специалистов из США Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Газовый кризис в Европе Представители Евросоюза должны хотя послушать, что говорят американские специалисты про введение потолка цен на газ. Об этом заявил президент России Владимир Путин. «Говорю о тех, кто предпринимает попытки регулировать в Европе цены на газ, они же слушаются во всем американцев. Постоянно кланяются и изгибаются каждый раз, когда им дают команды. Здесь не команда, но просто послушали бы, что говорят американские специалисты», — сказал Путин на пресс-конференции. Он привел в пример слова лауреата Нобелевской премии, экономиста Милтона Фридмана, который однажды произнес следующее: «Хотите получить дефицит помидоров — введите ограничение цен на помидоры. Завтра у вас будет дефицит помидоров». Путин отметил, что в Евросоюзе совершенно не слушают американских экспертов и делают то же самое, о чем сказал Фридман, только это касается не помидоров, а газа и нефти. Ранее страны Евросоюза (ЕС) согласовали потолок цен на российский газ. По мнению пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, это совершенно неприемлемо. Он пригрозил ЕС ответными мерами. В то же время в Венгрии раскритиковали решение Евросоюза. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто подчеркнул, что потолок цен на природный газ — это плохо, вредно и опасно. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Представители Евросоюза должны хотя послушать, что говорят американские специалисты про введение потолка цен на газ. Об этом заявил президент России Владимир Путин. «Говорю о тех, кто предпринимает попытки регулировать в Европе цены на газ, они же слушаются во всем американцев. Постоянно кланяются и изгибаются каждый раз, когда им дают команды. Здесь не команда, но просто послушали бы, что говорят американские специалисты», — сказал Путин на пресс-конференции. Он привел в пример слова лауреата Нобелевской премии, экономиста Милтона Фридмана, который однажды произнес следующее: «Хотите получить дефицит помидоров — введите ограничение цен на помидоры. Завтра у вас будет дефицит помидоров». Путин отметил, что в Евросоюзе совершенно не слушают американских экспертов и делают то же самое, о чем сказал Фридман, только это касается не помидоров, а газа и нефти. Ранее страны Евросоюза (ЕС) согласовали потолок цен на российский газ. По мнению пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, это совершенно неприемлемо. Он пригрозил ЕС ответными мерами. В то же время в Венгрии раскритиковали решение Евросоюза. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто подчеркнул, что потолок цен на природный газ — это плохо, вредно и опасно.