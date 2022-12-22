Казаки РФ сорвали высадку ВСУ под Херсоном

23 декабря 2022 в 06:21 Размер текста - 17 +

Попыток высадки было две, но их удалось сорвать Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Казачья бригада «Дон» ВС РФ предотвратила высадку диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) ВСУ на Кинбурнской косе, которая расположена в западной части Херсонской области. Об успешном отражении украинских сил российскими войсками рассказал офицер с позывным «Пума». «Недавно предотвратили две высадки ДРГ, это в декабре — одна была ночью, а одна была в туман, предотвратили. После этого они (украинские войска) чаще стали обстреливать нас, обстреливают с минометов, обстреливают двумя „топорами“, я имею в виду два орудия (американская гаубица M777)», — рассказал РИА Новости военнослужащий. По его словам, для ответных действий российская армия использует РСЗО «Град» и тяжелую огнеметную систему «Солнцепек». Президент России Владимир Путин объявил спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. В ходе ее событий были освобождены территории, жители которых страдали от геноцида со стороны киевского режима. Позже Херсонская область провела референдум, по итогам которого присоединилась в состав РФ. Украинская сторона при этом продолжает совершать атаки на регион. Военный корреспондент URA.RU Сергей Саблин объяснил, почему западная часть Херсонской области не будет захвачена силами ВСУ. По его мнению, особенности местности играют в этом важную роль. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Казачья бригада «Дон» ВС РФ предотвратила высадку диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) ВСУ на Кинбурнской косе, которая расположена в западной части Херсонской области. Об успешном отражении украинских сил российскими войсками рассказал офицер с позывным «Пума». «Недавно предотвратили две высадки ДРГ, это в декабре — одна была ночью, а одна была в туман, предотвратили. После этого они (украинские войска) чаще стали обстреливать нас, обстреливают с минометов, обстреливают двумя „топорами“, я имею в виду два орудия (американская гаубица M777)», — рассказал РИА Новости военнослужащий. По его словам, для ответных действий российская армия использует РСЗО «Град» и тяжелую огнеметную систему «Солнцепек». Президент России Владимир Путин объявил спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. В ходе ее событий были освобождены территории, жители которых страдали от геноцида со стороны киевского режима. Позже Херсонская область провела референдум, по итогам которого присоединилась в состав РФ. Украинская сторона при этом продолжает совершать атаки на регион. Военный корреспондент URA.RU Сергей Саблин объяснил, почему западная часть Херсонской области не будет захвачена силами ВСУ. По его мнению, особенности местности играют в этом важную роль.