Военкор URA.RU объяснил, почему ВСУ не могут высадить десант на Кинбурнской косе

Военкор URA.RU: украинский десант не сможет закрепиться на Кинбурнской косе
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Официальный сайт президента Украины. Москва, ВСУ, украинские военные, вооруженные силы украины
На Кинбурнской косе ВСУ не будет места для укрытия и негде будет закрепиться, заявил Сергей Саблин Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные Силы Украины (ВСУ) не смогут высадить свой десант на Кинбурнской косе по причине того, что сама коса узкая, и там негде укрыться и закрепиться. Об этом заявил военный корреспондент URA.RU Сергей Саблин в ходе своего личного присутствия на знаменитой песчаной косе.

«В последнее время все чаще разносятся панические слухи о том, что ВСУ готовятся к высадке десанта на косе. Однако, собственно, сама коса — это узкая полоска песка и травы, зажатая со всех сторон водой. Тут негде укрыться, негде закрепиться», — рассказывает Саблин.

Военкор добавил, что создается впечатление, что кому-то выгодно распространять паническую информацию и нагнетать панику среди мирного населения. Также он отметил, что ВСУ уже предпринимали попытку высадки небольшого десанта на косе. «Итог — уничтожено четыре катера Украины и более двадцати украинских десантников», — заключил корреспондент.

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Вооруженные Силы Украины (ВСУ) не смогут высадить свой десант на Кинбурнской косе по причине того, что сама коса узкая, и там негде укрыться и закрепиться. Об этом заявил военный корреспондент URA.RU Сергей Саблин в ходе своего личного присутствия на знаменитой песчаной косе. «В последнее время все чаще разносятся панические слухи о том, что ВСУ готовятся к высадке десанта на косе. Однако, собственно, сама коса — это узкая полоска песка и травы, зажатая со всех сторон водой. Тут негде укрыться, негде закрепиться», — рассказывает Саблин. Военкор добавил, что создается впечатление, что кому-то выгодно распространять паническую информацию и нагнетать панику среди мирного населения. Также он отметил, что ВСУ уже предпринимали попытку высадки небольшого десанта на косе. «Итог — уничтожено четыре катера Украины и более двадцати украинских десантников», — заключил корреспондент.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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