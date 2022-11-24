Военкор URA.RU объяснил, почему ВСУ не могут высадить десант на Кинбурнской косе

Военкор URA.RU: украинский десант не сможет закрепиться на Кинбурнской косе

24 ноября 2022 в 11:21 Размер текста - 17 +

На Кинбурнской косе ВСУ не будет места для укрытия и негде будет закрепиться, заявил Сергей Саблин Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные Силы Украины (ВСУ) не смогут высадить свой десант на Кинбурнской косе по причине того, что сама коса узкая, и там негде укрыться и закрепиться. Об этом заявил военный корреспондент URA.RU Сергей Саблин в ходе своего личного присутствия на знаменитой песчаной косе. «В последнее время все чаще разносятся панические слухи о том, что ВСУ готовятся к высадке десанта на косе. Однако, собственно, сама коса — это узкая полоска песка и травы, зажатая со всех сторон водой. Тут негде укрыться, негде закрепиться», — рассказывает Саблин. Военкор добавил, что создается впечатление, что кому-то выгодно распространять паническую информацию и нагнетать панику среди мирного населения. Также он отметил, что ВСУ уже предпринимали попытку высадки небольшого десанта на косе. «Итог — уничтожено четыре катера Украины и более двадцати украинских десантников», — заключил корреспондент.

Вооруженные Силы Украины (ВСУ) не смогут высадить свой десант на Кинбурнской косе по причине того, что сама коса узкая, и там негде укрыться и закрепиться. Об этом заявил военный корреспондент URA.RU Сергей Саблин в ходе своего личного присутствия на знаменитой песчаной косе. «В последнее время все чаще разносятся панические слухи о том, что ВСУ готовятся к высадке десанта на косе. Однако, собственно, сама коса — это узкая полоска песка и травы, зажатая со всех сторон водой. Тут негде укрыться, негде закрепиться», — рассказывает Саблин. Военкор добавил, что создается впечатление, что кому-то выгодно распространять паническую информацию и нагнетать панику среди мирного населения. Также он отметил, что ВСУ уже предпринимали попытку высадки небольшого десанта на косе. «Итог — уничтожено четыре катера Украины и более двадцати украинских десантников», — заключил корреспондент.