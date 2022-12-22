22 декабря 2022

Пермяк за миллион рублей продает двухметровый памятник Ленину. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Минусинска. Красноярский край, памятник ленину, ленин владимир
Памятник Владимиру Ленину изготовлен из авиационного сплава Фото:

Житель Пермского края выставил на продажу памятник советскому политику Владимиру Ленину. Цена — около миллиона рублей. Монумент изготовлен во времена СССР, точный год выпуска продавец в беседе с URA.RU назвать затруднился.

«Раньше памятник стоял в моей родной деревне, потом я его выкупил и перевез. Сейчас он находится в поселке Павловский Очерского района. Мой друг делал пробу материала, сказал, что изготовлен памятник из какого-то интересного авиационного сплава», — рассказал URA.RU продавец.

По словам владельца, высота памятника — 2,2 метра. Внутри он пустотелый, но при этом весит около 120 килограммов. Изображен Владимир Ленин в традиционной позе. Правая рука крепко держит лацкан пиджака, левая опущена, в ней зажата кепка.

Ранее URA.RU рассказывало, что пермяк выставил на продажу бюст советского генсека Иосифа Сталина. По словам продавца, памятник является исторической реликвией, но использовать его можно в качестве садового гнома.

Владимир Ленин изображен в традиционной позе
Фото:

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Житель Пермского края выставил на продажу памятник советскому политику Владимиру Ленину. Цена — около миллиона рублей. Монумент изготовлен во времена СССР, точный год выпуска продавец в беседе с URA.RU назвать затруднился. «Раньше памятник стоял в моей родной деревне, потом я его выкупил и перевез. Сейчас он находится в поселке Павловский Очерского района. Мой друг делал пробу материала, сказал, что изготовлен памятник из какого-то интересного авиационного сплава», — рассказал URA.RU продавец. По словам владельца, высота памятника — 2,2 метра. Внутри он пустотелый, но при этом весит около 120 килограммов. Изображен Владимир Ленин в традиционной позе. Правая рука крепко держит лацкан пиджака, левая опущена, в ней зажата кепка. Ранее URA.RU рассказывало, что пермяк выставил на продажу бюст советского генсека Иосифа Сталина. По словам продавца, памятник является исторической реликвией, но использовать его можно в качестве садового гнома.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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