Памятник Владимиру Ленину изготовлен из авиационного сплава Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Житель Пермского края выставил на продажу памятник советскому политику Владимиру Ленину. Цена — около миллиона рублей. Монумент изготовлен во времена СССР, точный год выпуска продавец в беседе с URA.RU назвать затруднился.

«Раньше памятник стоял в моей родной деревне, потом я его выкупил и перевез. Сейчас он находится в поселке Павловский Очерского района. Мой друг делал пробу материала, сказал, что изготовлен памятник из какого-то интересного авиационного сплава», — рассказал URA.RU продавец.

По словам владельца, высота памятника — 2,2 метра. Внутри он пустотелый, но при этом весит около 120 килограммов. Изображен Владимир Ленин в традиционной позе. Правая рука крепко держит лацкан пиджака, левая опущена, в ней зажата кепка.

Ранее URA.RU рассказывало, что пермяк выставил на продажу бюст советского генсека Иосифа Сталина. По словам продавца, памятник является исторической реликвией, но использовать его можно в качестве садового гнома.