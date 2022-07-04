Сейчас бюст находится у продавца на огороде Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Перми продают бюст Иосифа Сталина за 99 999 рублей. Объявление появилось на портале Avito. По словам продавца, этот бюст — историческая реликвия. Но предложил использовать его в качестве садового гнома.

«Продам памятник И.В. Сталину. Материал — бетон. Ширина в плечах — 105 см, высота — 70 см, вес — около 100 кг. Подойдет как в качестве садового гнома, так и в качестве непосредственно памятника на постаменте», — указано в объявлении.

Продавец утверждает, что монумент ранее стоял на площади и его убрали в 1956—1957 году. На какой именно площади не уточняется. Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми продают запись предвыборной речи Сталина. За его голос продавец попросил 50 тысяч рублей.

Интересно, кто-то купит этот бюст, чтобы разместить его на грядках? Avito.ru

Продавец сфотографировался рядом, чтобы было понятно, каких бюст размеров Avito.ru