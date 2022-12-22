New York Post пугает американцев «супероружием Путина» New York Post: супероружие Путина почти готово к бою 23 декабря 2022 в 08:03 Размер текста - 17 + Баллистическую ракету «Сармат» в НАТО называют «Сатана», пишет New York Post Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В России появилось новое оружие, баллистическая ракета РС-28 «Сармат», которое почти готово к развертыванию. Об этом пишет газета New York Post. «Ракета, названная в России РС-28 „Сармат“, а в НАТО зловеще названная „Сатана II“, <…> почти готова к развертыванию. <…> В РФ называли „Сармат“ „супероружием“», — пишут авторы материала. Уточняется, что ракета рассчитана на 15 ядерных боеголовок. Ракета работает на жидком топливе и относится к категории «сверхтяжелых». Оружие уже прошло все необходимые испытания в апреле этого года. Ранее в США испугались, что Россия ударит по Украине супероружием. Тогда под ним подразумевалось электромагнитное ЭМИ. Президент РФ Владимир Путин дал понять западным партнерам, что Россия добьется всех целей спецоперации на Украине, несмотря на противодействие НАТО, пишет Nation news. В КНДР также отметили, что РФ способна защитить себя самостоятельно, передает телеканал 360. В России появилось новое оружие, баллистическая ракета РС-28 «Сармат», которое почти готово к развертыванию. Об этом пишет газета New York Post. «Ракета, названная в России РС-28 „Сармат“, а в НАТО зловеще названная „Сатана II“, <…> почти готова к развертыванию. <…> В РФ называли „Сармат“ „супероружием“», — пишут авторы материала. Уточняется, что ракета рассчитана на 15 ядерных боеголовок. Ракета работает на жидком топливе и относится к категории «сверхтяжелых». Оружие уже прошло все необходимые испытания в апреле этого года. Ранее в США испугались, что Россия ударит по Украине супероружием. Тогда под ним подразумевалось электромагнитное ЭМИ. Президент РФ Владимир Путин дал понять западным партнерам, что Россия добьется всех целей спецоперации на Украине, несмотря на противодействие НАТО, пишет Nation news. В КНДР также отметили, что РФ способна защитить себя самостоятельно, передает телеканал 360. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям