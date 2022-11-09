В США испугались, что Россия ударит по Украине супероружием

09 ноября 2022 в 11:11 Размер текста - 17 +

США и их союзники не забывают об опасностях ЭМИ, заявил Пардо-Маурера Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Соединенные Штаты и их союзники опасаются, что Россия может нанести удар по Украине электромагнитным оружием (ЭМИ), которое аннулирует превосходство информационных систем. Об этом сообщает заместитель министра обороны США по странам западного полушария Роджер Пардо-Маурер. «США и их союзники ни в коем случае не забывают об опасностях ЭМИ, и большая часть военной техники имеет определенную степень встроенной защиты от этой возможности. Но удар создаст новое боевое пространство, которое сведет на нет превосходство информационных систем», — приводит Financial Times слова Пардо-Маурера. Автор статьи сообщил, что инструмент, который президент России Владимир Путин, возможно, рассматривает — это тактический электромагнитный импульс, или ЭМИ удар. Также он сказал, что это оружие, предназначенное для создания мощного импульса энергии, который замыкает электрическое оборудование и может одним ударом вывести из строя военную и гражданскую инфраструктуру Украины. «Что оставит страну без света, тепла, связи или транспорта», — добавил он. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что Россия никому не угрожает, у нее свой путь и свои дела. Но Соединенные Штаты Америки лишь нагнетают напряженность вокруг РФ.

Соединенные Штаты и их союзники опасаются, что Россия может нанести удар по Украине электромагнитным оружием (ЭМИ), которое аннулирует превосходство информационных систем. Об этом сообщает заместитель министра обороны США по странам западного полушария Роджер Пардо-Маурер. «США и их союзники ни в коем случае не забывают об опасностях ЭМИ, и большая часть военной техники имеет определенную степень встроенной защиты от этой возможности. Но удар создаст новое боевое пространство, которое сведет на нет превосходство информационных систем», — приводит Financial Times слова Пардо-Маурера. Автор статьи сообщил, что инструмент, который президент России Владимир Путин, возможно, рассматривает — это тактический электромагнитный импульс, или ЭМИ удар. Также он сказал, что это оружие, предназначенное для создания мощного импульса энергии, который замыкает электрическое оборудование и может одним ударом вывести из строя военную и гражданскую инфраструктуру Украины. «Что оставит страну без света, тепла, связи или транспорта», — добавил он. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что Россия никому не угрожает, у нее свой путь и свои дела. Но Соединенные Штаты Америки лишь нагнетают напряженность вокруг РФ.