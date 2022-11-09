В США испугались, что Россия ударит по Украине супероружием

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США и их союзники не забывают об опасностях ЭМИ, заявил Пардо-Маурера Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Соединенные Штаты и их союзники опасаются, что Россия может нанести удар по Украине электромагнитным оружием (ЭМИ), которое аннулирует превосходство информационных систем. Об этом сообщает заместитель министра обороны США по странам западного полушария Роджер Пардо-Маурер.

«США и их союзники ни в коем случае не забывают об опасностях ЭМИ, и большая часть военной техники имеет определенную степень встроенной защиты от этой возможности. Но удар создаст новое боевое пространство, которое сведет на нет превосходство информационных систем», — приводит Financial Times слова Пардо-Маурера.

Автор статьи сообщил, что инструмент, который президент России Владимир Путин, возможно, рассматривает — это тактический электромагнитный импульс, или ЭМИ удар. Также он сказал, что это оружие, предназначенное для создания мощного импульса энергии, который замыкает электрическое оборудование и может одним ударом вывести из строя военную и гражданскую инфраструктуру Украины. «Что оставит страну без света, тепла, связи или транспорта», — добавил он.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что Россия никому не угрожает, у нее свой путь и свои дела. Но Соединенные Штаты Америки лишь нагнетают напряженность вокруг РФ.

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Соединенные Штаты и их союзники опасаются, что Россия может нанести удар по Украине электромагнитным оружием (ЭМИ), которое аннулирует превосходство информационных систем. Об этом сообщает заместитель министра обороны США по странам западного полушария Роджер Пардо-Маурер. «США и их союзники ни в коем случае не забывают об опасностях ЭМИ, и большая часть военной техники имеет определенную степень встроенной защиты от этой возможности. Но удар создаст новое боевое пространство, которое сведет на нет превосходство информационных систем», — приводит Financial Times слова Пардо-Маурера. Автор статьи сообщил, что инструмент, который президент России Владимир Путин, возможно, рассматривает — это тактический электромагнитный импульс, или ЭМИ удар. Также он сказал, что это оружие, предназначенное для создания мощного импульса энергии, который замыкает электрическое оборудование и может одним ударом вывести из строя военную и гражданскую инфраструктуру Украины. «Что оставит страну без света, тепла, связи или транспорта», — добавил он. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что Россия никому не угрожает, у нее свой путь и свои дела. Но Соединенные Штаты Америки лишь нагнетают напряженность вокруг РФ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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