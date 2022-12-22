22 декабря 2022

В Сургуте депутаты приняли рекордный бюджет за всю историю города

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Заседание комитета Думы города. Сургут, дума сургута, депутаты сургута
Бюджет на 2023 год составит почти 40 млрд рублей Фото:

В Сургуте депутаты приняли рекордный бюджет в истории города. О решении народных избранников URA.RU сообщили в пресс-службе думы города.

Из опубликованных документов на сайте думы следует, что доходная часть бюджета на 2023 год составит почти 40 млрд рублей. При этом дефицит бюджета сократится по сравнению с прошлым годом на 400 млн и составит 769 млн. В прошлом году бюджет составил 35.5 млрд рублей, и его назвали самым большим в истории. «Бюджет на 2023 год был принят единогласно. Были лишь небольшие замечания от контрольно-счетной палаты, но они незначительные. На основную сумму бюджета это никак не повлияло», — сообщили в думе.

Ранее URA.RU сообщало, что бюджет 2022 года стал самым большим за всю историю города. Деньги были заложены на развитие инфраструктурных проектов.

Будьте в курсе всех главных новостей ХМАО - читайте канал Ханты, деньги, нефтевышки.

В Сургуте депутаты приняли рекордный бюджет в истории города. О решении народных избранников URA.RU сообщили в пресс-службе думы города. Из опубликованных документов на сайте думы следует, что доходная часть бюджета на 2023 год составит почти 40 млрд рублей. При этом дефицит бюджета сократится по сравнению с прошлым годом на 400 млн и составит 769 млн. В прошлом году бюджет составил 35.5 млрд рублей, и его назвали самым большим в истории. «Бюджет на 2023 год был принят единогласно. Были лишь небольшие замечания от контрольно-счетной палаты, но они незначительные. На основную сумму бюджета это никак не повлияло», — сообщили в думе. Ранее URA.RU сообщало, что бюджет 2022 года стал самым большим за всю историю города. Деньги были заложены на развитие инфраструктурных проектов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...