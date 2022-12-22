В Сургуте депутаты приняли рекордный бюджет за всю историю города

В Сургуте депутаты приняли рекордный бюджет в истории города. О решении народных избранников URA.RU сообщили в пресс-службе думы города.
Из опубликованных документов на сайте думы следует, что доходная часть бюджета на 2023 год составит почти 40 млрд рублей. При этом дефицит бюджета сократится по сравнению с прошлым годом на 400 млн и составит 769 млн. В прошлом году бюджет составил 35.5 млрд рублей, и его назвали самым большим в истории. «Бюджет на 2023 год был принят единогласно. Были лишь небольшие замечания от контрольно-счетной палаты, но они незначительные. На основную сумму бюджета это никак не повлияло», — сообщили в думе.
Ранее URA.RU сообщало, что бюджет 2022 года стал самым большим за всю историю города. Деньги были заложены на развитие инфраструктурных проектов.
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