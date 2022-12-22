В Сургуте открылся первый экодом для сбора вторсырья. Фото

Третий экоцентр «Югра Собирает» открылся 23 декабря в Сургуте

23 декабря 2022 в 13:26 Размер текста - 17 +

Новый экоцентр расположен возле гипермаркета «Лента» на ул. 30 лет Победы, 74 Фото: пресс-служба «Югра-Экология» В Сургуте на ул. 30 лет Победы, 74 (возле гипермаркета «Лента») 23 декабря открылся пункт по приему вторсырья от населения — экоцентр «Югра Собирает». Об этом рассказали в пресс-службе регионального оператора по сбору ТКО «Югра-Экология». «О подобных пунктах по приему вторсырья жители округа нас спрашивают с самого начала деятельности регионального оператора, — комментирует руководитель АО „Югра-Экология“ Максим Медведев. — В 2022-м году мы приступили к реализации этого проекта в округе». Отметим, это очередной этап введения раздельного сбора отходов в ХМАО, выполнение задачи, поставленной перед компанией правительством губернатора Натальи Комаровой. Экоцентры организуются при поддержке органов местной власти. «Безусловно, это важно — самим образовываться, не говорить об экологии большими словами, а просто взять и внести свой вклад. Спасибо за возможность реализовать эти инициативы. Надеюсь, это не последний пункт», — отметил глава Сургута Андрей Филатов. Осенью заработали аналогичные центры в Ханты-Мансийске и Нижневартовске. Экоцентр — в первую очередь, образовательная площадка. В павильоне наглядно показано, какие виды отходов перерабатываются, какая альтернатива есть одноразовым пластиковым вещам и что изготавливается из вторичного сырья. Экоцентр принимает макулатуру, пластик, стекло, алюминиевые банки. Для образовательных учреждений запущена «ЭКО-копилка»: за принесенное в экодом вторсырье ученики получают баллы, а в конце календарного года школе вручается ценный приз. Экоцентры работают и в других городах УрФО: в Тюмени и Салехарде. Планируется открытие экодомов в городах Свердловской области. Ранее руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова, говоря о проекте, отмечала, что «просвещение — это единственная возможность исправить ситуацию в экологии кардинально». Руководитель компании «Югра-Экология» Максим Медведев (слева) и глава Сургута Андрей Филатов на открытии нового экоцентра Фото: пресс-служба «Югра-Экология» Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Сургуте на ул. 30 лет Победы, 74 (возле гипермаркета «Лента») 23 декабря открылся пункт по приему вторсырья от населения — экоцентр «Югра Собирает». Об этом рассказали в пресс-службе регионального оператора по сбору ТКО «Югра-Экология». «О подобных пунктах по приему вторсырья жители округа нас спрашивают с самого начала деятельности регионального оператора, — комментирует руководитель АО „Югра-Экология“ Максим Медведев. — В 2022-м году мы приступили к реализации этого проекта в округе». Отметим, это очередной этап введения раздельного сбора отходов в ХМАО, выполнение задачи, поставленной перед компанией правительством губернатора Натальи Комаровой. Экоцентры организуются при поддержке органов местной власти. «Безусловно, это важно — самим образовываться, не говорить об экологии большими словами, а просто взять и внести свой вклад. Спасибо за возможность реализовать эти инициативы. Надеюсь, это не последний пункт», — отметил глава Сургута Андрей Филатов. Осенью заработали аналогичные центры в Ханты-Мансийске и Нижневартовске. Экоцентр — в первую очередь, образовательная площадка. В павильоне наглядно показано, какие виды отходов перерабатываются, какая альтернатива есть одноразовым пластиковым вещам и что изготавливается из вторичного сырья. Экоцентр принимает макулатуру, пластик, стекло, алюминиевые банки. Для образовательных учреждений запущена «ЭКО-копилка»: за принесенное в экодом вторсырье ученики получают баллы, а в конце календарного года школе вручается ценный приз. Экоцентры работают и в других городах УрФО: в Тюмени и Салехарде. Планируется открытие экодомов в городах Свердловской области. Ранее руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова, говоря о проекте, отмечала, что «просвещение — это единственная возможность исправить ситуацию в экологии кардинально».