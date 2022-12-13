Глава Росприроднадзора и губернатор Моор открыли новый экодом в Тюмени

13 декабря 2022 в 14:34 Размер текста - 17 +

Первый экодом в Тюмени открылся в конце октября Фото: пресс-служба «Тюменское экологическое объединение» Экодом «Центральный» — пункт приема вторсырья, который также является образовательной площадкой, открылся в Тюмени на Цветном бульваре 13 декабря. Это уже вторая подобная площадка в городе. На торжественное мероприятие прибыли глава Росприроднадзора Светлана Радионова, тюменский губернатор Александр Моор, представитель акционеров ООО «Корпорация СТС» Алексей Бобров и главный эксперт экономики замкнутого цикла СИБУРа Анастасия Прошева. «Это очень серьезная заявка. Мы все время говорим, что мы не улучшим экологию в нашей стране увеличением штрафов и увеличением инспекторского состава», — отметила во время мероприятия Светлана Радионова. Она также добавила, что экология должна стать новой нормой. «Просвещение — это единственная возможность исправить ситуацию в экологии кардинально», — сказала глава Росприроднадзора. С ней согласился представитель акционеров ООО «Корпорация СТС» Алексей Бобров, который отметил, что сегодня важно создавать культуру обращения с отходами, а также тиражировать опыт работы экодомов. Тюменский губернатор Александр Моор обратил внимание на важную роль экодомов в сфере экологического воспитания среди подрастающего поколения. Первый экодом в Тюмени открылся 27 октября. Он получил название «Гудвин», поскольку расположен рядом с одноименным торговым центром. За первый месяц работы здесь побывали 1300 тюменцев, принесли 900 кг вторсырья, провели в коворкинге 55 мероприятий на экологические темы. Экодома также работают в Ханты-Мансийске и Нижневартовске, в ближайшее время откроются в Нижнем Тагиле, Салехарде и Сургуте. В 2023 году планируется открытие новых экодомов в Тюмени, Тобольске и Ишиме. Подобные экоцентры являются частью комплексного проекта в сфере разумного обращения с отходами и повышения экологической грамотности жителей УрФО. Проект осуществляется сразу в нескольких регионах: в Тюменской и Свердловской областях, ХМАО-Югре и ЯНАО. В Тюменской области экодомами занимается регоператор ООО «ТЭО» в партнерстве с правительством Тюменской области и компанией СИБУР. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Экодом «Центральный» — пункт приема вторсырья, который также является образовательной площадкой, открылся в Тюмени на Цветном бульваре 13 декабря. Это уже вторая подобная площадка в городе. На торжественное мероприятие прибыли глава Росприроднадзора Светлана Радионова, тюменский губернатор Александр Моор, представитель акционеров ООО «Корпорация СТС» Алексей Бобров и главный эксперт экономики замкнутого цикла СИБУРа Анастасия Прошева. «Это очень серьезная заявка. Мы все время говорим, что мы не улучшим экологию в нашей стране увеличением штрафов и увеличением инспекторского состава», — отметила во время мероприятия Светлана Радионова. Она также добавила, что экология должна стать новой нормой. «Просвещение — это единственная возможность исправить ситуацию в экологии кардинально», — сказала глава Росприроднадзора. С ней согласился представитель акционеров ООО «Корпорация СТС» Алексей Бобров, который отметил, что сегодня важно создавать культуру обращения с отходами, а также тиражировать опыт работы экодомов. Тюменский губернатор Александр Моор обратил внимание на важную роль экодомов в сфере экологического воспитания среди подрастающего поколения. Первый экодом в Тюмени открылся 27 октября. Он получил название «Гудвин», поскольку расположен рядом с одноименным торговым центром. За первый месяц работы здесь побывали 1300 тюменцев, принесли 900 кг вторсырья, провели в коворкинге 55 мероприятий на экологические темы. Экодома также работают в Ханты-Мансийске и Нижневартовске, в ближайшее время откроются в Нижнем Тагиле, Салехарде и Сургуте. В 2023 году планируется открытие новых экодомов в Тюмени, Тобольске и Ишиме. Подобные экоцентры являются частью комплексного проекта в сфере разумного обращения с отходами и повышения экологической грамотности жителей УрФО. Проект осуществляется сразу в нескольких регионах: в Тюменской и Свердловской областях, ХМАО-Югре и ЯНАО. В Тюменской области экодомами занимается регоператор ООО «ТЭО» в партнерстве с правительством Тюменской области и компанией СИБУР.