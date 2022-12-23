В Кремле прокомментировали «мирный план» Зеленского

ИноСМИ сообщили о мирном плане Зеленского накануне
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В Кремле не знают подробностей «мирного плана» президента Украины Владимира Зеленского. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков в ходе конференц-колла.
«Нам об этом [деталях „мирного плана“] ничего не известно. Мы слышали заявление президента Зеленского о мирном плане. Но все, что он до сих пор заявлял, говорилось без учета нынешних реалий», — заявил Песков, призвав не игнорировать существующие реалии.
Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что в офисе президента Украины Владимира Зеленского прорабатывают план мирного договора с Россией. По данным издания, его раскроют ближе к 24 февраля 2023 года — годовщине начала СВО.
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