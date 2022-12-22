WSJ: команда Зеленского изменит его план мирного договора с РФ

В офисе президента Украины Владимира Зеленского сейчас прорабатывают план мирного договора с Россией, который раскроют ближе к 24 февраля 2023 года. Об этом сообщает The Wall Street Journal.
«Команда Зеленского в настоящее время прорабатывает план и намерена представить свои идеи в первую годовщину [спецоперации на Украине] 24 февраля или примерно в это время», — сообщает газета. Там отметили, что план обнародуют примерно 24 февраля 2023 года.
Ранее Зеленский на саммите G20 представил 10 условий «формулы мира» для Украины, пишет МК. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил о том, что «формула мира», которую Зеленский озвучил на саммите G20, показывает, что Киев не может и не хочет вести переговоры с Россией.
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В офисе президента Украины Владимира Зеленского сейчас прорабатывают план мирного договора с Россией, который раскроют ближе к 24 февраля 2023 года. Об этом сообщает The Wall Street Journal. «Команда Зеленского в настоящее время прорабатывает план и намерена представить свои идеи в первую годовщину [спецоперации на Украине] 24 февраля или примерно в это время», — сообщает газета. Там отметили, что план обнародуют примерно 24 февраля 2023 года. Ранее Зеленский на саммите G20 представил 10 условий «формулы мира» для Украины, пишет МК. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил о том, что «формула мира», которую Зеленский озвучил на саммите G20, показывает, что Киев не может и не хочет вести переговоры с Россией.