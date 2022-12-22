Врач из ХМАО назвала симптомы и осложнения свиного гриппа

Врач из ХМАО сообщил, что свиной грипп протекает с высокой температурой и ломотой, осложняется пневмонией и менингитом

23 декабря 2022 в 19:21 Размер текста - 17 +

Свиным гриппом в ХМАО болеют все чаще Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Свиной грипп — 2022 Врач-терапевт из Нижневартовска рассказала о том, как переносят свиной грипп H1N1 в этом сезоне заболевшие. Заведующая терапевтическим отделением городской поликлиники Нижневартовска Роза Шайдуллина сообщила корреспонденту URA.RU, что свиной грипп опасен такими осложнениями, как пневмония, менингит, эндокардит и геморрагический синдром. «Заболевание так называемым свиным гриппом сопровождается выраженным интоксикационным синдромом: температурой до 39 градусов, мышечными и головными болями, ломотой в теле, часто у больных отмечается сухой кашель. Редко встречается заложенность носа и желудочно-кишечные проявления, возможны высыпания на теле. Осложнениями свиного гриппа могут быть: пневмония (которая развивается достаточно быстро — в течение 3-4 дней), менингит, эндокардит (воспаление внутренней оболочки сердца) и геморрагический синдром (кровотечения и кровоизлияния)», — прокомментировала Шайдуллина. По словам терапевта, инкубационный период у вируса очень короткий — от нескольких часов до четырех дней, в редких случаях он занимает неделю. Заболевание крайне контагиозное, передается воздушно-капельным и контактно-бытовым путем, и развивается достаточно остро. Подвержены заболеванию люди всех возрастов. В группе риска маленькие дети, пожилые граждане, беременные женщины, пациенты с хроническими заболеваниями, с иммунодефицитными состояниями, онкологическими, эндокринными заболеваниями, болезнями легких и сердца», — добавила Шайдуллина. Ранее URA.RU писало о том, что отделение Роспотребнадзора в Нижневартовске сообщило о росте заболеваемостью свиным гриппом. За неделю выявлено 37 заразившихся детей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Врач-терапевт из Нижневартовска рассказала о том, как переносят свиной грипп H1N1 в этом сезоне заболевшие. Заведующая терапевтическим отделением городской поликлиники Нижневартовска Роза Шайдуллина сообщила корреспонденту URA.RU, что свиной грипп опасен такими осложнениями, как пневмония, менингит, эндокардит и геморрагический синдром. «Заболевание так называемым свиным гриппом сопровождается выраженным интоксикационным синдромом: температурой до 39 градусов, мышечными и головными болями, ломотой в теле, часто у больных отмечается сухой кашель. Редко встречается заложенность носа и желудочно-кишечные проявления, возможны высыпания на теле. Осложнениями свиного гриппа могут быть: пневмония (которая развивается достаточно быстро — в течение 3-4 дней), менингит, эндокардит (воспаление внутренней оболочки сердца) и геморрагический синдром (кровотечения и кровоизлияния)», — прокомментировала Шайдуллина. По словам терапевта, инкубационный период у вируса очень короткий — от нескольких часов до четырех дней, в редких случаях он занимает неделю. Заболевание крайне контагиозное, передается воздушно-капельным и контактно-бытовым путем, и развивается достаточно остро. Подвержены заболеванию люди всех возрастов. В группе риска маленькие дети, пожилые граждане, беременные женщины, пациенты с хроническими заболеваниями, с иммунодефицитными состояниями, онкологическими, эндокринными заболеваниями, болезнями легких и сердца», — добавила Шайдуллина. Ранее URA.RU писало о том, что отделение Роспотребнадзора в Нижневартовске сообщило о росте заболеваемостью свиным гриппом. За неделю выявлено 37 заразившихся детей.