Путин проинспектировал завод «Щегловский вал» в Туле

23 декабря 2022 в 20:19 Размер текста - 17 +

Владимир Путин ознакомился с работой завода «Щегловский вал» Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент России Владимир Путин ознакомился с работой машиностроительного завода «Щегловский вал» в Туле. На этом предприятии изготавливаются зенитно-ракетные комплексы «Панцирь-С», «Панцирь-С1». «Президент России Владимир Путин в Туле ознакомился с работой машиностроительного завода „Щегловский вал“», — передают РИА Новости. Уточняется, что на предприятии изготавливаются боевые машины ЗРК «Панцирь-С», «Панцирь-С1», а также станции обнаружения целей из состава этих ракетных комплексов. Также на заводе производятся ПРК «Корнет-ЭМ» на базе автомобиля «Тигр» и боевые отделения «Бережок» и «Бахча». Ранее сообщалось о визите президента РФ в Тулу для проведения совещание с руководством ОПК по обеспечению потребностей вооруженных сил, задействованных в спецоперации. Об этом сообщал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Его слова приводит «Царьград».

Президент России Владимир Путин ознакомился с работой машиностроительного завода «Щегловский вал» в Туле. На этом предприятии изготавливаются зенитно-ракетные комплексы «Панцирь-С», «Панцирь-С1». «Президент России Владимир Путин в Туле ознакомился с работой машиностроительного завода „Щегловский вал“», — передают РИА Новости. Уточняется, что на предприятии изготавливаются боевые машины ЗРК «Панцирь-С», «Панцирь-С1», а также станции обнаружения целей из состава этих ракетных комплексов. Также на заводе производятся ПРК «Корнет-ЭМ» на базе автомобиля «Тигр» и боевые отделения «Бережок» и «Бахча». Ранее сообщалось о визите президента РФ в Тулу для проведения совещание с руководством ОПК по обеспечению потребностей вооруженных сил, задействованных в спецоперации. Об этом сообщал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Его слова приводит «Царьград».