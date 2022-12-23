Вильфанд: в Россию пришла октябрьская погода

23 декабря 2022 в 22:53 Размер текста - 17 +

Погода в центральных регионах России запаздывает больше, чем на 50 дней к своему климатическому графику Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В начале выходных в Москве и соседних областях будет характерна для погоды конца октября. Температура воздуха будет выше нормы на 6-7 градусов, что является колоссальной величиной. Об этом URA.RU рассказал научный руководитель и директор Гидрометцентра РФ, заслуженный метеоролог России Роман Вильфанд. «В Москве, в сопредельных областях просто супертеплая погода. Сегодня и завтра на 6-7 градусов выше нормы. Погода больше характерна для конца октября — начала ноября. Больше чем на 50 дней погода запаздывает по отношению к своему климатическому графику. За последние несколько лет температурные нормы подсчитаны, и вот на семь градусов. Это колоссальная величина», — сказал Роман Вильфанд. Как объяснил метеоролог, резкое потепление связано с тем, что часть территории России накрыл циклон. «По восточной периферии циклона качается очень теплый воздух, который сформировался на юге Атлантики. Эти воздушные массы трансформируются, охлаждаются, но все равно очень тепло. Завтра будет до трех градусов выше нуля», — уточнил он. Однако теплая погода продержится недолго, подчеркнул собеседник агентства. «В воскресенье днем осадков не будет. Давление резко повысится, нисходящее движение препятствует формированию мощной облачности и осадков не будет. И температура очень значительно понизится. На ночь в воскресенье -7… -9. По области даже до -11. Отрицательные двузначные значения для Москвы это вполне зимняя погода», — отметил Вильфанд. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В начале выходных в Москве и соседних областях будет характерна для погоды конца октября. Температура воздуха будет выше нормы на 6-7 градусов, что является колоссальной величиной. Об этом URA.RU рассказал научный руководитель и директор Гидрометцентра РФ, заслуженный метеоролог России Роман Вильфанд. «В Москве, в сопредельных областях просто супертеплая погода. Сегодня и завтра на 6-7 градусов выше нормы. Погода больше характерна для конца октября — начала ноября. Больше чем на 50 дней погода запаздывает по отношению к своему климатическому графику. За последние несколько лет температурные нормы подсчитаны, и вот на семь градусов. Это колоссальная величина», — сказал Роман Вильфанд. Как объяснил метеоролог, резкое потепление связано с тем, что часть территории России накрыл циклон. «По восточной периферии циклона качается очень теплый воздух, который сформировался на юге Атлантики. Эти воздушные массы трансформируются, охлаждаются, но все равно очень тепло. Завтра будет до трех градусов выше нуля», — уточнил он. Однако теплая погода продержится недолго, подчеркнул собеседник агентства. «В воскресенье днем осадков не будет. Давление резко повысится, нисходящее движение препятствует формированию мощной облачности и осадков не будет. И температура очень значительно понизится. На ночь в воскресенье -7… -9. По области даже до -11. Отрицательные двузначные значения для Москвы это вполне зимняя погода», — отметил Вильфанд.