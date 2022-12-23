23 декабря 2022
22 декабря 2022

В городе ХМАО открылся строительный торговый центр

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Открытие супермаркета «Перекресток». Екатеринбург, платежный терминал, покупатель, продуктовый магазин, касса, безналичный расчет, покупки, кошелек, оплата, корзина с продуктами, супермаркет, безнал
В Урае открылся строительный торговый центр Фото:

В Урае (ХМАО) открылся строительный торговый центр. В магазине планируется трудоустроить 50 человек, сообщается на странице главы города Тимура Закирзянова в соцсети «ВКонтакте».

«Впервые открылся такой торговый центр, на мой взгляд, уникальная история. Это рабочие места, это возможности для молодежи развиваться в управлении торговлей, это возможность для жителей города получить альтернативу», — сообщил мэр.

ТЦ открылся по инициативе местного предпринимателя Василия Павлюка, в проект привлекли инвестора. В комментариях под постом мэра местные жители написали, что торговый центр находится на улице Ленина.

Ранее сообщалось, что жители Сургута выстроились в очереди у строительного гипермаркета OBI в ТРЦ «Сургут Сити Молл». При этом сам магазин был закрыт.

Будьте в курсе всех главных новостей ХМАО - читайте канал Ханты, деньги, нефтевышки.

В Урае (ХМАО) открылся строительный торговый центр. В магазине планируется трудоустроить 50 человек, сообщается на странице главы города Тимура Закирзянова в соцсети «ВКонтакте». «Впервые открылся такой торговый центр, на мой взгляд, уникальная история. Это рабочие места, это возможности для молодежи развиваться в управлении торговлей, это возможность для жителей города получить альтернативу», — сообщил мэр. ТЦ открылся по инициативе местного предпринимателя Василия Павлюка, в проект привлекли инвестора. В комментариях под постом мэра местные жители написали, что торговый центр находится на улице Ленина. Ранее сообщалось, что жители Сургута выстроились в очереди у строительного гипермаркета OBI в ТРЦ «Сургут Сити Молл». При этом сам магазин был закрыт.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...