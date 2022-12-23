В городе ХМАО открылся строительный торговый центр 24 декабря 2022 в 00:18 Размер текста - 17 + В Урае открылся строительный торговый центр Фото: Анна Майорова © URA.RU В Урае (ХМАО) открылся строительный торговый центр. В магазине планируется трудоустроить 50 человек, сообщается на странице главы города Тимура Закирзянова в соцсети «ВКонтакте». «Впервые открылся такой торговый центр, на мой взгляд, уникальная история. Это рабочие места, это возможности для молодежи развиваться в управлении торговлей, это возможность для жителей города получить альтернативу», — сообщил мэр. ТЦ открылся по инициативе местного предпринимателя Василия Павлюка, в проект привлекли инвестора. В комментариях под постом мэра местные жители написали, что торговый центр находится на улице Ленина. Ранее сообщалось, что жители Сургута выстроились в очереди у строительного гипермаркета OBI в ТРЦ «Сургут Сити Молл». При этом сам магазин был закрыт. В Урае (ХМАО) открылся строительный торговый центр. В магазине планируется трудоустроить 50 человек, сообщается на странице главы города Тимура Закирзянова в соцсети «ВКонтакте». «Впервые открылся такой торговый центр, на мой взгляд, уникальная история. Это рабочие места, это возможности для молодежи развиваться в управлении торговлей, это возможность для жителей города получить альтернативу», — сообщил мэр. ТЦ открылся по инициативе местного предпринимателя Василия Павлюка, в проект привлекли инвестора. В комментариях под постом мэра местные жители написали, что торговый центр находится на улице Ленина. Ранее сообщалось, что жители Сургута выстроились в очереди у строительного гипермаркета OBI в ТРЦ «Сургут Сити Молл». При этом сам магазин был закрыт. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям