23 декабря 2022

МИД: Россия сохранит прокачку нефти через Украину в 2023 году

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В МИД РФ подтвердили прокачку нефти по «Дружбе» в 2023 году Фото:

В 2023 году Россия сохранит объем прокачки нефти через Украину по трубопроводу «Дружба». Об этом рассказал замглавы МИД Михаил Галузин.

«В следующем году объем прокачки нефти по южной ветке нефтепровода „Дружба“ в Венгрию, Словакию и Чехию сохранится на уровне этого года», — заявил Галузин в интервью РИА Новости. Он также добавил, что в ноябре в «Транснефти» подтвердили получение уведомления от «Укртранснафты» о повышении с начала следующего года тарифов на прокачку нефти через названный трубопровод.

Ранее глава «Транснефти» Николай Токарев сообщал, что компания получила заявки на поставку нефти по трубопроводу «Дружба» от Германии и Польши на следующий год. Хотя сами страны выразили публичный отказ от поставок ресурсов из России.

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В 2023 году Россия сохранит объем прокачки нефти через Украину по трубопроводу «Дружба». Об этом рассказал замглавы МИД Михаил Галузин. «В следующем году объем прокачки нефти по южной ветке нефтепровода „Дружба“ в Венгрию, Словакию и Чехию сохранится на уровне этого года», — заявил Галузин в интервью РИА Новости. Он также добавил, что в ноябре в «Транснефти» подтвердили получение уведомления от «Укртранснафты» о повышении с начала следующего года тарифов на прокачку нефти через названный трубопровод. Ранее глава «Транснефти» Николай Токарев сообщал, что компания получила заявки на поставку нефти по трубопроводу «Дружба» от Германии и Польши на следующий год. Хотя сами страны выразили публичный отказ от поставок ресурсов из России.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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