Американцы назвали идеальный подарок от Байдена на Рождество

Американцы назвали отставку Байдена лучшим подарком на Рождество

24 декабря 2022 в 15:23 Размер текста - 17 +

Американцы надеются, что Джо Байден уйдет в отставку Фото: The White House Американцы считают, что лучшим подарком от президента США Джо Байдена на Рождество будет его отставка. Соответствующий опрос провел Fox News. «Я бы сказал ему уйти на пенсию — сейчас», — заявил Рэй в ходе опроса телеканала . С ним солидарна и Кэти из Массачусетса, которая так же надеется на уход Байдена с поста президента. «Я надеюсь, что он уйдет в отставку», — сказала девушка. Другой опрошенный по имени Том призвал американского лидера работать усерднее. Однако не все граждане Соединенных Штатов желают Байдену отставки. Так, Билл из Нью-Гэмпшира призвал президента сделать все возможное, чтобы остановить конфликт на Украине. Другой опрошенный по имени Майкл призвал президента наладить экономику и «привести американский рынок в движение». Ранее экс-глава городского совета Нью-Йорка Эндрю Стайн заявил, что Байден должен покинуть пост президента США, сообщает RT. Также сообщалось, что американские граждане недовольны правлением своего лидера. Они обвинили его в «безответственности и ребячестве».

Американцы считают, что лучшим подарком от президента США Джо Байдена на Рождество будет его отставка. Соответствующий опрос провел Fox News. «Я бы сказал ему уйти на пенсию — сейчас», — заявил Рэй в ходе опроса телеканала. С ним солидарна и Кэти из Массачусетса, которая так же надеется на уход Байдена с поста президента. «Я надеюсь, что он уйдет в отставку», — сказала девушка. Другой опрошенный по имени Том призвал американского лидера работать усерднее. Однако не все граждане Соединенных Штатов желают Байдену отставки. Так, Билл из Нью-Гэмпшира призвал президента сделать все возможное, чтобы остановить конфликт на Украине. Другой опрошенный по имени Майкл призвал президента наладить экономику и «привести американский рынок в движение». Ранее экс-глава городского совета Нью-Йорка Эндрю Стайн заявил, что Байден должен покинуть пост президента США, сообщает RT. Также сообщалось, что американские граждане недовольны правлением своего лидера. Они обвинили его в «безответственности и ребячестве».