Американцы назвали идеальный подарок от Байдена на Рождество

Американцы надеются, что Джо Байден уйдет в отставкуФото: The White House
Американцы считают, что лучшим подарком от президента США Джо Байдена на Рождество будет его отставка. Соответствующий опрос провел Fox News.
«Я бы сказал ему уйти на пенсию — сейчас», — заявил Рэй в ходе опроса телеканала. С ним солидарна и Кэти из Массачусетса, которая так же надеется на уход Байдена с поста президента. «Я надеюсь, что он уйдет в отставку», — сказала девушка. Другой опрошенный по имени Том призвал американского лидера работать усерднее.
Однако не все граждане Соединенных Штатов желают Байдену отставки. Так, Билл из Нью-Гэмпшира призвал президента сделать все возможное, чтобы остановить конфликт на Украине. Другой опрошенный по имени Майкл призвал президента наладить экономику и «привести американский рынок в движение».
Ранее экс-глава городского совета Нью-Йорка Эндрю Стайн заявил, что Байден должен покинуть пост президента США, сообщает RT. Также сообщалось, что американские граждане недовольны правлением своего лидера. Они обвинили его в «безответственности и ребячестве».
Будьте в курсе всех главных новостей России и мира - читайте канал URA.RU.
Американцы считают, что лучшим подарком от президента США Джо Байдена на Рождество будет его отставка. Соответствующий опрос провел Fox News. «Я бы сказал ему уйти на пенсию — сейчас», — заявил Рэй в ходе опроса телеканала. С ним солидарна и Кэти из Массачусетса, которая так же надеется на уход Байдена с поста президента. «Я надеюсь, что он уйдет в отставку», — сказала девушка. Другой опрошенный по имени Том призвал американского лидера работать усерднее. Однако не все граждане Соединенных Штатов желают Байдену отставки. Так, Билл из Нью-Гэмпшира призвал президента сделать все возможное, чтобы остановить конфликт на Украине. Другой опрошенный по имени Майкл призвал президента наладить экономику и «привести американский рынок в движение». Ранее экс-глава городского совета Нью-Йорка Эндрю Стайн заявил, что Байден должен покинуть пост президента США, сообщает RT. Также сообщалось, что американские граждане недовольны правлением своего лидера. Они обвинили его в «безответственности и ребячестве».