National Interest: Израиль опасается поставлять Украине мощную ПРО «Железный купол» из-за России

25 декабря 2022 в 00:36 Размер текста - 17 +

В Израиле выразили опасения по поводу передачи ПРО Украине Фото: официальный сайт Министерство обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Израиль опасается отправлять на Украину тактические системы противоракетной обороны (ПРО) «Железный купол» из-за опасений перехвата данных технологий российской стороной. Об этом заявил бывший бригадный генерал Израиля Яков Нагель. «Израиль обоснованно опасается, что, если какие-либо из его систем будут развернуты (на Украине — прим. URA.RU), они будут перехвачены Россией на поле боя. Оттуда их практически гарантированно отправят в Иран на анализ», — считает Нагель, слова которого передает американский журнал National Interest . Попадание систем ПРО в руки Ирана позволит ему найти способы противодействия таким системам и более успешно достигать своих целей в конфликте с Израилем, заявил эксперт. Ранее посол Украины Евгений Корнийчук выразил желание приобрести у Израиля ПРО «Железный купол» и противотанковые ракеты. Израиль на подобную просьбу ответил отказом, поскольку страна не обладает достаточными производственными мощностями для реализации подобных заказов. Несмотря на нежелание Иерусалима передавать Украине «железный купол», государство, тем не менее, может быть заинтересовано в расширении поставок других видов вооружений, об этом рассказал израильский политолог Саймон Ципис деловому изданию ВЗГЛЯД.

Израиль опасается отправлять на Украину тактические системы противоракетной обороны (ПРО) «Железный купол» из-за опасений перехвата данных технологий российской стороной. Об этом заявил бывший бригадный генерал Израиля Яков Нагель. «Израиль обоснованно опасается, что, если какие-либо из его систем будут развернуты (на Украине — прим. URA.RU), они будут перехвачены Россией на поле боя. Оттуда их практически гарантированно отправят в Иран на анализ», — считает Нагель, слова которого передает американский журнал National Interest. Попадание систем ПРО в руки Ирана позволит ему найти способы противодействия таким системам и более успешно достигать своих целей в конфликте с Израилем, заявил эксперт. Ранее посол Украины Евгений Корнийчук выразил желание приобрести у Израиля ПРО «Железный купол» и противотанковые ракеты. Израиль на подобную просьбу ответил отказом, поскольку страна не обладает достаточными производственными мощностями для реализации подобных заказов. Несмотря на нежелание Иерусалима передавать Украине «железный купол», государство, тем не менее, может быть заинтересовано в расширении поставок других видов вооружений, об этом рассказал израильский политолог Саймон Ципис деловому изданию ВЗГЛЯД.