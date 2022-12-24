Десятки зрителей пострадали из-за обрушения трибуны на матче в Каире. Видео

27 человек пострадали при обрушении трибуны на баскетбольном матче в Каире

25 декабря 2022 в 07:18 Размер текста - 17 +

Из-за обрушения конструкции матч был прерван, отметил портал Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Каире (Египет) 27 человек пострадали при обрушении металлической конструкции на одной из трибун спортивной арены во время баскетбольного матча. Об этом сообщает портал Ahram Online. «По меньшей мере 27 человек получили ранения в результате обрушения металлической сцены на трибунах многофункциональной арены [имени Хасана Мостафы] на окраине египетской столицы [Каира] во время баскетбольного матча [между каирским „Аль-Ахли“ и александрийским „Аль-Иттихад“]», — сообщает портал . В связи с происшествием игра была прервана. Официальные лица пояснили, что обрушение конструкции произошло из-за действий болельщиков. Для эвакуации пострадавших была задействована 21 машина скорой помощи. Представитель Минздрава Египта заверил, что большинство полученных болельщиками травм не представляет угрозы для жизни.

В Каире (Египет) 27 человек пострадали при обрушении металлической конструкции на одной из трибун спортивной арены во время баскетбольного матча. Об этом сообщает портал Ahram Online. «По меньшей мере 27 человек получили ранения в результате обрушения металлической сцены на трибунах многофункциональной арены [имени Хасана Мостафы] на окраине египетской столицы [Каира] во время баскетбольного матча [между каирским „Аль-Ахли“ и александрийским „Аль-Иттихад“]», — сообщает портал. В связи с происшествием игра была прервана. Официальные лица пояснили, что обрушение конструкции произошло из-за действий болельщиков. Для эвакуации пострадавших была задействована 21 машина скорой помощи. Представитель Минздрава Египта заверил, что большинство полученных болельщиками травм не представляет угрозы для жизни.