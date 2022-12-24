24 декабря 2022
23 декабря 2022

Жительницу Кургана обманул на крупную сумму «покупатель» ее дома

В Кетовском округе владелица недвижимости стала жертвой мошенников, пытаясь продать дом
© Служба новостей «URA.RU»
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Мошенники вышли на жертву через сайт бесплатных объявлений Фото:

Жительницу Кетовского округа Курганской области обманули мошенники, когда она пыталась продать дом через сайт бесплатных объявлений. Потенциальный «покупатель» попросил ее вернуть задаток в размере 60 тысяч рублей, который он якобы перевел женщине на карту. Об этом рассказали в пресс-службе УМВД России по Курганской области.

«Женщина разместила в сети Интернет объявление о продаже дома. К ней обратился потенциальный покупатель, который сообщил о готовности внести задаток в размере ста тысяч рублей. Далее гражданин сказал, что у него получилось перевести женщине не всю сумму, а лишь часть. Он попросил потерпевшую вернуть ему перечисленные деньги и пообещал на следующий день отправить ей задаток в полном размере», — сообщили в ведомстве.

Женщина перевела деньги на указанный «покупателем» счет, а позже выяснилось, что никаких зачислений на ее карту не поступало. По этому факту проводят проверку следователи ОМВД России по Кетовскому району.

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Жительницу Кетовского округа Курганской области обманули мошенники, когда она пыталась продать дом через сайт бесплатных объявлений. Потенциальный «покупатель» попросил ее вернуть задаток в размере 60 тысяч рублей, который он якобы перевел женщине на карту. Об этом рассказали в пресс-службе УМВД России по Курганской области. «Женщина разместила в сети Интернет объявление о продаже дома. К ней обратился потенциальный покупатель, который сообщил о готовности внести задаток в размере ста тысяч рублей. Далее гражданин сказал, что у него получилось перевести женщине не всю сумму, а лишь часть. Он попросил потерпевшую вернуть ему перечисленные деньги и пообещал на следующий день отправить ей задаток в полном размере», — сообщили в ведомстве. Женщина перевела деньги на указанный «покупателем» счет, а позже выяснилось, что никаких зачислений на ее карту не поступало. По этому факту проводят проверку следователи ОМВД России по Кетовскому району.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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