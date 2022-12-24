Жительницу Кургана обманул на крупную сумму «покупатель» ее дома

Жительницу Кетовского округа Курганской области обманули мошенники, когда она пыталась продать дом через сайт бесплатных объявлений. Потенциальный «покупатель» попросил ее вернуть задаток в размере 60 тысяч рублей, который он якобы перевел женщине на карту. Об этом рассказали в пресс-службе УМВД России по Курганской области.
«Женщина разместила в сети Интернет объявление о продаже дома. К ней обратился потенциальный покупатель, который сообщил о готовности внести задаток в размере ста тысяч рублей. Далее гражданин сказал, что у него получилось перевести женщине не всю сумму, а лишь часть. Он попросил потерпевшую вернуть ему перечисленные деньги и пообещал на следующий день отправить ей задаток в полном размере», — сообщили в ведомстве.
Женщина перевела деньги на указанный «покупателем» счет, а позже выяснилось, что никаких зачислений на ее карту не поступало. По этому факту проводят проверку следователи ОМВД России по Кетовскому району.
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Жительницу Кетовского округа Курганской области обманули мошенники, когда она пыталась продать дом через сайт бесплатных объявлений. Потенциальный «покупатель» попросил ее вернуть задаток в размере 60 тысяч рублей, который он якобы перевел женщине на карту. Об этом рассказали в пресс-службе УМВД России по Курганской области. «Женщина разместила в сети Интернет объявление о продаже дома. К ней обратился потенциальный покупатель, который сообщил о готовности внести задаток в размере ста тысяч рублей. Далее гражданин сказал, что у него получилось перевести женщине не всю сумму, а лишь часть. Он попросил потерпевшую вернуть ему перечисленные деньги и пообещал на следующий день отправить ей задаток в полном размере», — сообщили в ведомстве. Женщина перевела деньги на указанный «покупателем» счет, а позже выяснилось, что никаких зачислений на ее карту не поступало. По этому факту проводят проверку следователи ОМВД России по Кетовскому району.